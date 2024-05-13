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NBA／尼克狂操主力連鐵人也撐不住！哈特賽後坦言他累了

聯合新聞網／ 綜合報導
今日只拿下2分3籃板的哈特在賽後坦承他累了。 美聯社
今日只拿下2分3籃板的哈特在賽後坦承他累了。 美聯社

尼克客場面對溜馬，阿努諾比（OG Anunoby）因腿筋受傷持續缺陣，溜馬隊靠著哈利伯頓（Tyrese Haliburton）砍下20分，加上球隊整場投籃命中率為56.8%，更投進14個三分球，最終以121比89輕鬆痛宰紐約尼克，將系列賽扳成2比2平手。

季後賽9場比賽都上場至少41分鐘，累積417分鐘居所有球員之冠，場均上場時間高達46.3分鐘的哈特（Josh Hart）也在賽後坦言他累了。

今日只拿下2分3籃板的哈特表示，「我應該扛起這個責任，我應該是球隊裡最充滿能量的人，但我卻什麼都沒做。」

身為球隊頭號球星，首輪季後賽打出亮眼表現帶隊打進第二輪的布朗森（Jalen Brunson）也在賽後說道，「你們可以談論我們是否有新鮮的雙腿，可以對我們有所同情，是的，我們人手不足，但這現在並不重要。我們擁有我們擁有的，我們需要繼續前進，沒有任何藉口，我們最終輸了，這就是事實。」

此戰輸球後，尼克教練錫伯杜（Tom Thibodeau）被問及球隊將如何在下一戰做調整，他表示，「雖然我們感到失望，但我們不能一直難過下去，我們必須去解決他，必須帶著意志和決心來應對接下來所發生的事情，這支球隊整個賽季都有所回應，這就是我們期待的，我們必須付出努力為下場比賽做好準備。」

溜馬從3月18日後在主場還未輸過球，在主場獲得一波10連勝，阿努諾比在下一戰仍可能無法出賽，尼克本季在阿努諾比沒打時的戰績是13勝16負，下場比賽尼克將回到主場應對這場關鍵的天王山之戰。

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