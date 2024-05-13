NBA／睽違49年狀元籤！老鷹跨9順位中樂透 史上僅次魔術
在當家後衛楊恩（Trae Young）大傷整季僅打54場比賽的情況下，老鷹最終只獲得36勝46敗的成績，排名東區第10，附加賽首戰就敗給公牛，直接遭到淘汰，中斷連續3場進季後賽的表現。
不過「塞翁失馬，焉知非福」，雖然老鷹戰績是全聯盟倒數第10，僅有3%機率可以抽到今年狀元籤，沒想到最後真的是人品大爆發，擊退群雄一舉奪下狀元籤，讓擺爛一整季的活塞也只能看傻眼。
老鷹直接跨越9個順位拿到狀元，在聯盟樂透抽籤歷史上的飆升幅度高居第2多，超越2014年騎士和2008年公牛的提升8順位，僅次於1993年奧蘭多魔術的10順位。
當年魔術連兩年獲得狀元籤，先是選進超級中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal），之後又用93年的狀元籤一換四引進天才後衛哈德威（Penny Hardaway），從而打造短暫盛世。
若以機率來說，老鷹的3%抽狀元放眼歷史也是史上第5低，僅次於1993年魔術的1.52%、2008年公牛和2014年騎士的1.70%，以及2011年騎士的2.80%。
這是老鷹自1975年以來首度贏得狀元籤，當年他們曾選了體能勁爆的「天行者」 湯普森（David Thompson），但當時還有ABA聯盟，聲稱擁有「地域優先權」的維吉尼亞紳士隊同樣也以第一順位指名湯普森。
兩聯盟都開出當時最高4年250萬美元的價碼搶人，最終湯普森決定投入ABA懷抱，成了第一位投奔「敵營」的NBA選秀狀元。值得一提的是，由於紳士隊出現經營危機，擔心付不出錢，最後是由另一支ABA球隊丹佛金塊簽下湯普森，從中得到一些球員和現金補償。
在那一年之後，亞特蘭大老鷹最高選秀順位就是2005年的榜眼籤，當時他們挑走了來自北卡的威廉斯（Marvin Williams）；另外在2001年、2007年和2018年，老鷹都是拿到探花籤。
2001年選秀會老鷹挑了來自西班牙的加索（Pau Gasol），隨後交易到灰熊換來96年黃金梯隊的羅因（Shareef Abdur-Rahim）；2018年選了來自斯洛維尼亞的唐西奇（Luka Doncic），然後與獨行俠交易換來楊恩；至於2007年老鷹則是選了出自佛羅里達大學的霍福特（Al Horford）。
1975年選秀之前，老鷹還曾在1952年和1955年拿過狀元籤。1952年的老鷹還是在密爾瓦基，他們選了6呎9吋的前鋒沃克曼（Mark Workman），但第一年就被交易到費城勇士（金州勇士前身），隔年打完巴爾的摩子彈隊後就消失了。
1955年老鷹搬遷至聖路易，當時他們用第一順位選了6呎7吋的中前鋒里基茲（Dick Ricketts），但他同樣也是第一年就被送到羅徹斯特皇家（沙加緬度國王前身），只有短短3年NBA生涯。有趣的是，里基茲本身也是大聯盟聖路易紅雀的球員，曾在3A當投手。
揮別這3次不順遂的狀元籤歷史，睽違49年拿到堪稱實質意義狀元籤的老鷹，由於本身還是擁有不錯的球員陣容，如今又有狀元籤加持，能否藉此大幅提升球隊戰力，重新衝擊東區勢力版圖，勢必將成為外界關注的焦點。
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