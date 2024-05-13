NBA／運氣炸裂！老鷹3%機率抽中狀元籤 活塞僅獲第5順位

曾經借沙發給林書豪睡、成為「林來瘋」幕後推手之一的費爾茲（Landry Fields），年僅33歲就在2022年接掌亞特蘭大老鷹總管之位，今年樂透抽籤大會上更是人品爆發，在僅有3%機率下，一舉抽中狀元籤，讓活塞、巫師、黃蜂只能乾瞪眼。

老鷹今年戰績僅36勝46敗，排在聯盟倒數第10，抽到狀元籤的機率只有3%；活塞和巫師分別有14%，黃蜂13.3%，拓荒者則是13.2%。

各隊抽中狀元籤機率。 路透社

但抽籤結果，戰績爛一整季的活塞最後僅拿到第5順位，可說是雙輸局面；黃蜂和拓荒者也堪稱難兄難弟，分別掉到第6、第7順位，這3支戰績最差的球隊只能相互取暖。

巫師獲得榜眼籤，至於火箭同樣運氣爆棚，手上來自籃網的選秀權直接收獲探花籤，本身選秀權則是屬於雷霆（第12順位）。

去年利用隊史第3次狀元籤搶下超級新秀溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的馬刺，今年也有豐碩成果，除了本身拿到第4順位外，來自暴龍前6順位保護的籤後來變成第8順位，順勢轉給了馬刺，馬刺手上將握有兩枚樂透選秀權。

巫師、馬刺、火箭、老鷹進入最後決賽圈。 美聯社

第9順位之後依序為灰熊、爵士、公牛、雷霆、國王；第14順位的選秀權原本是勇士前4順位保護，但在機率甚低的情況下，毫無懸念是要轉給拓荒者。所以拓荒者也有第7和第14順位兩個樂透選秀權。

今年選秀會將在6月27日和28日登場，第一天為首輪選秀，第二天則是第二輪選秀。

2024年首輪選秀順位圖。 美聯社

2024年首輪選秀順位如下：

1、亞特蘭大老鷹 2、華盛頓巫師 3、休士頓火箭（來自籃網） 4、聖安東尼奧馬刺 5、底特律活塞 6、夏洛特黃蜂 7、波特蘭拓荒者 8、聖安東尼奧馬刺（來自暴龍） 9、曼菲斯灰熊 10、猶他爵士 11、芝加哥公牛 12、奧克拉荷馬雷霆（來自火箭） 13、沙加緬度國王 14、波特蘭拓荒者（來自勇士） 15、邁阿密熱火 16、費城76人 17、紐奧良鵜鶘（來自湖人） 18、奧蘭多魔術 19、多倫多暴龍（來自溜馬）印地安納溜馬 20、克里夫蘭騎士 21、紐奧良鵜鶘（來自公鹿） 22、鳳凰城太陽 23、密爾瓦基公鹿（來自鵜鶘） 24、紐約尼克（來自獨行俠） 25、紐約尼克 26、華盛頓巫師（來自快艇） 27、明尼蘇達灰狼 28、丹佛金塊 29、猶他爵士（來自雷霆） 30、波士頓塞爾蒂克

樂透抽籤大會在芝加哥登場。 美聯社

Watch the 2024 #NBADraftLottery Presented By State Farm pic.twitter.com/yyG3Ms8v23 — NBA (@NBA) 2024年5月12日