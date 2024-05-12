NBA／寶刀未老助灰狼開疆闢土 康利：還沒考慮退休問題

灰狼隊後衛康利（Mike Conley）在球隊陣中擔任老大哥，在關鍵時刻穩定球隊軍心，也幫助灰狼打出近年來例行賽最好的成績。同時在季後賽首輪4戰橫掃太陽，第二輪目前以2比1領先衛冕軍金塊，有機會繼2003-04年賽季之後再次闖進西區冠軍賽。康利表示他知道自己是他當年選秀中仍在NBA打球的最後幾個球員之一，也知道距離退休的時間越來越近，但他目前還沒有真正考慮這個問題。

當被問及他的未來時，康利說：「在我續約之前，我想過可能是今年，可能是明年，也可能是任何一年。但當我打完這一年，我覺得我的速度沒有變慢，我無法想像自己在還沒有到達谷底時就離開，所以我讓自己戰到最後，不給它設定日期，看看什麼時候會發生。」

康利當年2007年選秀同梯中只剩5名球員仍在打球，其他4位是杜蘭特（Kevin Durant）、格林（Jeff Green）、霍福特（Al Horford）和楊恩（Thaddeus Young）；康利表示他和其他人皆以此為榮。

他說道，「我每天上場比賽時都會想到這一點，兄弟，我向你保證。當我在比賽前祈禱時，我充滿了感激之情。兄弟，我又在這裡，又能在這麼多人面前打球，這並不是理所當然的。我已經36歲了，就像你說的，我們這些仍在高水平比賽的人已經不多了，我為此感到自豪。我認識所有的人，你知道，我看到了楊恩、和我同一選秀年級的格林，我看到了所有的人，我向他們點頭示意。加油，兄弟，不要讓年紀阻止你，這是一種自豪感。」