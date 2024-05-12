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NBA／破騎士主場不敗之身 泰托姆：想要彌補上一場的錯誤

聯合新聞網／ 綜合報導
泰托姆帶領綠衫軍送騎士主場首敗。 美聯社
泰托姆帶領綠衫軍送騎士主場首敗。 美聯社

塞爾蒂克面對季後賽主場不敗的騎士，靠著雙槍泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）合轟61分，加上全隊展現高強度防守，以13分之差力壓對手，系列賽取得2比1領先。泰托姆在賽後表示，球隊想要彌補上一場的錯誤。

泰托姆此戰25投11中，攻下33分13籃板6助攻，上一戰球隊在自家主場慘敗24分，球隊隨即在客場之旅做出反彈，泰托姆（Jayson Tatum）說道，「當我們進入別人的主場，我們知道這將會有多艱難。上一場的失利令人失望，我們想要彌補上一場的錯誤，今天在客場面對一個充滿敵意的環境，對我們來說是一個很好的考驗，看我們如何應對。」

塞爾蒂克在主場意外失利後，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）在賽前給球員的指令非常簡單，他說，「做你最擅長的事情，並且做得更好。」談到泰托姆今天的表現時他也表示，「他是一位偉大的球員，由於他長期以來皆繳出優異的表現，所以他被忽略了並沒有得到應有的重視。」

此戰塞爾蒂克幾乎是一路領先騎士，雖然米契爾（Donovan Mitchell）上半場攻下包含6記三分球在內的23分，但綠衫軍仍取得9分領先；易籃後比分差距來到最多的23分，儘管第四節騎士曾將比分追至個位數，仍無法撼動戰局。

NBA季後賽

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