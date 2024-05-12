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NBA／唐西奇受困膝傷 厄文暖心：我們會繼續與他並肩作戰

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇因膝蓋再次受傷提前離場。 美聯社
唐西奇因膝蓋再次受傷提前離場。 美聯社

獨行俠在今天比賽中以4分之差擊敗雷霆，系列賽取得2比1領先。唐西奇（Luka Doncic）比賽過程中又碰上膝傷問題，他表示膝蓋仍然會痛，可能需要多做休息。本季季後賽他受到傷勢影響，9場比賽平均得到27.7分，投籃命中率僅為41.0%，三分球命中率更只有26.4%，有失聯盟得分王的水準，隊友厄文（Kyrie Irving）暖心表示，「我們會繼續與他並肩作戰。」

厄文談及唐西奇在季後賽的表現時說道，「我認為他今晚運用了他的聲音，你可以感覺到他想贏，這就是我們從唐西奇那裡得到的，對我們來說，重要的是繼續給予他那種能量，讓他相信他身邊的人，讓他相信當球離開他的手時，其他好的事情就會發生，我覺得他在某種程度上已經找到了解決方法，我們要做的就是繼續與他並肩作戰，不管他得分多少，我們的球隊都會獲得勝利。這是我們在努力的方向，這不僅僅是唐西奇的責任，而是我們所有人的責任。」

唐西奇和厄文火力凶猛的雙人組合，讓獨行俠距離他們在過去3年中第2次進到西區冠軍賽只差兩場勝利。厄文本場比賽拿下22分，其中讀秒階段的拋投為球隊奠定勝基，華盛頓（P.J. Washington）也跳出來攻下全隊最高的27分，板凳出發的萊夫利（Dereck Lively II）也有12分8籃板的貢獻。

NBA季後賽

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