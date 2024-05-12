NBA／唐西奇受困膝傷 厄文暖心：我們會繼續與他並肩作戰

獨行俠在今天比賽中以4分之差擊敗雷霆，系列賽取得2比1領先。唐西奇（Luka Doncic）比賽過程中又碰上膝傷問題，他表示膝蓋仍然會痛，可能需要多做休息。本季季後賽他受到傷勢影響，9場比賽平均得到27.7分，投籃命中率僅為41.0%，三分球命中率更只有26.4%，有失聯盟得分王的水準，隊友厄文（Kyrie Irving）暖心表示，「我們會繼續與他並肩作戰。」

厄文談及唐西奇在季後賽的表現時說道，「我認為他今晚運用了他的聲音，你可以感覺到他想贏，這就是我們從唐西奇那裡得到的，對我們來說，重要的是繼續給予他那種能量，讓他相信他身邊的人，讓他相信當球離開他的手時，其他好的事情就會發生，我覺得他在某種程度上已經找到了解決方法，我們要做的就是繼續與他並肩作戰，不管他得分多少，我們的球隊都會獲得勝利。這是我們在努力的方向，這不僅僅是唐西奇的責任，而是我們所有人的責任。」

Kyrie Irving on Luka Doncic’s Game 3 performance:



“I think he used his voice very well tonight. You could tell he wanted to win and that’s all we need from Luka…For us it’s just continuing to feed him that energy that he can trust who he’s around and he can trust that when the… pic.twitter.com/z44s7BBQ8V — Noah Weber (@noahweber00) 2024年5月12日

唐西奇和厄文火力凶猛的雙人組合，讓獨行俠距離他們在過去3年中第2次進到西區冠軍賽只差兩場勝利。厄文本場比賽拿下22分，其中讀秒階段的拋投為球隊奠定勝基，華盛頓（P.J. Washington）也跳出來攻下全隊最高的27分，板凳出發的萊夫利（Dereck Lively II）也有12分8籃板的貢獻。