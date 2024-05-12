NBA／華盛頓連兩戰大爆發 教頭基德、對手亞歷山大皆盛讚

獨行俠第3戰在主場以105比101驚險擊敗雷霆，透過季中交易來到球隊華盛頓（P.J. Washington）繼前一戰獨拿29分後再度大爆發，又拿下全隊最高27分，優異表現也獲得教頭基德（Jason Kidd）和雷霆球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的稱讚，但華盛頓卻謙虛表示，「感謝隊友找到我。」

在獨行俠2連勝中，華盛頓扮演重要角色，此戰23投11中，三分球12投5中，拿下27分的華盛頓談及今天的好表現時表示，「感謝我的隊友找到我，讓我在絕佳位置將球投進，能夠在季後賽打球是我的夢想之一，所以我只是充分利用每一秒，盡力在場上打球，並給予我的隊友我所能給予的一切。」

獨行俠透過季中交易獲得華盛頓（P.J. Washington）和葛佛（Daniel Gafford）兩大長人，讓球隊陣容更加完整，也在賽季末打出一波高潮，以第5種子進入季後賽並在首輪擊敗強敵快艇。基德談到華盛頓的影響力，「過去我們陣容並沒有這麼完整，但現在這是一支不同的球隊。能夠進入季後賽，華盛頓感到興奮，他在場上的表現極為出色，我們需要他繼續這樣做，如果我們想在這個系列賽中獲勝的話。」

雷霆球星亞歷山大此戰攻下31分10籃板6助攻仍無法帶領球隊贏球，對於華盛頓的強勢表現，他也表達了敬意，「華盛頓表現非常出色，如果我們想贏得這個系列賽，我們肯定得限制住他。」