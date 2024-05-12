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NBA／厄文關鍵拋投助獨行俠奪勝 唐西奇大讚：他太神奇了！

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠贏下G3，賽後唐西奇大讚厄文表現。 路透
獨行俠贏下G3，賽後唐西奇大讚厄文表現。 路透

季後賽第二輪，獨行俠主場迎戰雷霆，雙方前兩戰戰成1比1平手，關鍵第三戰，唐西奇（Luka Doncic）雖因傷提前離場，但靠著厄文（Kyrie Irving）22分7助攻的穿針引線及第四節獨拿8分，包含在比賽剩39秒時，突破雷霆威廉斯（Jalen Williams）的防守，並在霍姆葛倫（Chet Holmgren）面前拋進關鍵拋投，鎖定勝局。終場獨行俠以105比101擊敗雷霆，搶下重要勝利，賽後唐西奇也大讚厄文的表現。

唐西奇談到他傷退後厄文的表現時表示，「他太神奇了，他努力為每個人創造機會，他在場上的攻防兩端都做到了這點，我們很高興擁有他。」

唐西奇這場比賽命中率不佳，17次出手僅命中7球，拿下22分，但狂抓15個籃板，讓獨行俠在籃板球部分佔據優勢。

儘管此戰手感不佳，但根據ESPN的統計，唐西奇成為獨行俠隊史上第3位連續兩場季後賽至少有25分和5個三分球的球員，前兩位分別是他自己在2021年創下的紀錄和後衛范埃克塞爾（Nick Van Exel）在2003年所創。

唐西奇和厄文的雙槍組合是聯盟中火力最兇猛的雙人組之一，但在這次的季後賽中，唐西奇在進攻端的表現受到了限制，在獨行俠的9場季後賽中，唐西奇平均得到27.7分，遠低於例行賽打出聯盟得分王的33.9分，他在季後賽中的投籃命中率僅為41.0%，三分球命中率為26.4%，能否在季後賽中找回例行賽的火力，將是本季獨行俠能走多遠的關鍵。

NBA季後賽

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