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NBA／唐西奇帶傷領軍 聯手厄文、華盛頓主場逆轉雷霆

中央社／ 綜合外電報導
唐西奇(右)和厄文各拿下22分。 路透社
唐西奇(右)和厄文各拿下22分。 路透社

達拉斯獨行俠隊今天在下半場沉著應戰，在受傷的唐西奇（Luka Doncic）領軍下扳回兩位數的落後分差，最終以105比101力克奧克拉荷馬雷霆隊，在西區季後賽第二輪反以2比1取得領先。

獨行俠的厄文（Kyrie Irving）在下半場拿下全場22分中的14分，其中包括在剩下39.3秒時的一記關鍵拋投，將獨行俠的領先優勢擴大到5分。

唐西奇面對雷霆再一次的強硬防守，拿下了22分和15個籃板。

唐西奇今天比賽期間與雷霆隊多特（Luguentz Dort）在空中相撞，背部著地重重摔倒，導致原本就受傷的右膝再度扭傷。

唐西奇表示表示他正努力克服傷勢，也說（美國時間）13日的第4戰在獨行俠主場舉行，不需要奔波換場地、賺到額外休息時間是一件好事。

獨行俠全隊得分最高的是華盛頓（P.J. Washington）的27分，替補出場的萊夫利（Dereck Lively II）也貢獻12分，雙雙協助球隊頂住雷霆球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場拿下31分的表現。

兩隊在第一節都沒有太多進攻火力，但獨行俠在籃板以17比5遠勝雷霆，並在禁區占據主導地位，單節領先3分。

獨行俠在第二節繼續控制籃板，但雷霆本節命中率高達60%，上半場以52比51領先，第三節更是打出一波11比0的攻勢，將領先優勢擴大到65比55。

不過獨行俠隨後殺出16比0的攻勢回敬，其中華盛頓扣籃得手後，又加了一記三分球，全隊要回領先並將優勢擴大到71比65。

獨行俠總教練基德（Jason Kidd）說：「我們依靠我們的防守，投進一些球，全隊氣勢也跟上來了。」

至於平均年齡僅23歲多的雷霆隊，總教練戴諾特（Mark Daigneault）表示，這支年輕球隊在第三節打的有點草率，浪費了在客場奪勝的大好機會。

NBA季後賽

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