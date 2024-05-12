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NBA／系列賽2敗後反彈 金塊、溜馬奪勝

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
約柯奇(左)和穆雷高效率聯手轟出48分，率領金塊痛宰灰狼。（路透）
約柯奇(左)和穆雷高效率聯手轟出48分，率領金塊痛宰灰狼。（路透）

系列賽前兩場比賽在主場苦吞2連敗後，衛冕軍金塊隊昨天在客場觸底反彈，在約柯奇進帳24分、14籃板、9助攻「準大三元」，以及全場遭到灰狼隊球迷噓聲以待的穆雷也有24分進帳下，金塊就以117：90輕取灰狼，將系列賽追到1：2。

金塊與灰狼系列賽昨天移師到灰狼主場舉行第3戰，前一場比賽因為將毛巾、加熱墊相繼丟進場遭到聯盟罰款10萬美元的金塊穆雷，雖整場比賽噓聲滿場，但卻激發了手感，全場出手21次命中11球，拿下24分、5助攻、3抄截。

除了穆雷回神外，剛拿下個人近4年來第3座年度MVP的約柯奇也有準大三元演出，幫助金塊整場比賽壓著灰狼打，最終也奪下系列賽首勝，並賞給灰狼今年季後賽首敗。

談到昨天遭到灰狼球迷的噓聲對待，穆雷說：「這絕對是讓我比賽充滿動力的主因，這很有趣，我也樂於接受這個挑戰和面對這樣的時刻。我知道自己會得到這些噓聲，所以我也不打算迴避。」

金塊總教練馬龍也說：「他在充滿敵意的環境中完成反彈，球迷從開賽前就不斷噓他。但穆雷還是展現侵略性。我認為他真的喜歡這樣的時刻，他喜歡當個壞人。」

至於同樣在系列賽前兩戰輸球的溜馬隊，昨天回到主場後也由哈利伯頓領軍反彈，他全場進帳35分外帶7助攻，加上奈哈德在比賽最後17秒投進超前比分三分球，最終溜馬就以111：106險勝尼克，系列賽追到1：2。

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