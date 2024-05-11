NBA／鐵人哈特居然休息了！4場打滿、8戰跑動42公里寫紀錄

尼克超級鐵人哈特（Josh Hart）在今天作客溜馬的比賽中，竟然「只」上場43分鐘，成了球隊勝負之外，另一個引發話題的焦點。

當尼克總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）在第三節進行到8分05秒時把哈特換下場時，就有媒體捕捉到他坐在場邊的圖，並且發文打趣地表示：「非常罕見的奇景！那個哈特居然下場休息了！」

據統計，在哈特下場之前，他已經打滿了前面兩場比賽，連續上場時間來到154分鐘。

An extremely rare sighting of Josh Hart on the bench pic.twitter.com/UrJIZTHv7i — NBA Memes (@NBAMemes) 2024年5月11日

哈特在今年季後賽9場比賽中，一共有4場打滿48分鐘，其中首輪對76人第5戰還打到延長賽，足足打滿53分鐘；打最少的一場是對76人首戰的42分鐘，所以今天的上場時間是他季後賽以來第2少的出賽時間。

總計哈特9場比賽都至少打41分鐘，累積417分鐘居所有球員之冠，場均高達46.3分鐘，等於一場比賽休息時間不到2分鐘。

值得一提的是，哈特在前8場出賽的跑動距離已經達到26.2英里，約42.16公里，成為聯盟首位在8場比賽中跑動距離達到馬拉松水準的球員，其體能的劇烈消耗令人匪夷所思。

更甚者，哈特場均可以攻下17.1分13.3籃板5.1助攻1.1抄截，投籃命中率47.7%，每場可以砍進2.1顆三分球，三分命中率更達到45.2%，在目前還在打季後賽的球員場均籃板排行榜中高居第3，僅次約柯奇（Nikola Jokic）和艾倫（Jarrett Allen）。而哈特僅有6呎4吋高，籃板能力可謂驚人。

談到近期最夯的「打滿48分鐘」話題時，哈特顯得不以為意，輕描淡寫地表示：「我只是在打球而已，很多人早上6點起床，而且要工作12個小時，他們才累。對我們而言，這只是打一場比賽而已。」

Josh Hart on being fatigued



“You got people getting up at 6 am doing 12 hour shifts. Those people are tired. For us, we’re playing a game…. We gotta keep that in perspective.”



(Via @sny_knicks 🎥)



pic.twitter.com/G7nKULuse5 — Hoop Herald (@TheHoopHerald) 2024年5月10日

對於自己宛如鐵人耐操跑動狀態，哈特也笑著說：「這代表我現在的狀態非常棒。在例行賽結束的前3周時間裡，我除了吃飯、喝酒和放鬆自己外，其他什麼都不做。」

這場比賽尼克最終是以106比111落敗，系列賽形成2勝1敗。賽後還有球迷開玩笑地說：「原來是哈特少打了5分鐘，難怪大蘋果以5分之差飲恨。」