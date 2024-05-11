NBA／樂透抽籤周一登場 活塞巫師抽狀元機率最高、勇士僅0.7%
NBA官方宣佈，2024年選秀樂透抽籤儀式將在台灣時間5月13日凌晨3點於芝加哥舉辦。
若以狀元籤機率來看，活塞和巫師分別有14%，機率居各隊之冠；黃蜂13.3%，拓荒者13.2%排名在後。去年贏得狀元籤的馬刺則以10.5排在第5。
後面依序為暴龍、灰熊、爵士、火箭（來自籃網）、老鷹、公牛、火箭、沙加緬度、勇士；處於樂透尾巴的勇士，其抽到狀元籤的機率僅0.7%，但該籤為前4順位保護，理論上是很難留住。其他像暴龍、爵士和火箭的籤也都有順位保護。
今年選秀會將在6月27日和28日登場，第一天為首輪選秀，第二天則是第二輪選秀。
首輪第15順位到30順位依序如下：
15、邁阿密熱火
16、費城76人
17、洛杉磯湖人（送至鵜鶘）
18、奧蘭多魔術
19、印地安納溜馬（送至暴龍）
20、克里夫蘭騎士
21、密爾瓦基公鹿（送至鵜鶘）
22、鳳凰城太陽
23、紐奧良鵜鶘（送至公鹿）
24、達拉斯獨行俠（送至尼克）
25、紐約尼克
26、洛杉磯快艇（送至巫師）
27、明尼蘇達灰狼
28、丹佛金塊
29、奧克拉荷馬雷霆（送至爵士）
30、波士頓塞爾蒂克
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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