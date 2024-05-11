NBA／樂透抽籤周一登場 活塞巫師抽狀元機率最高、勇士僅0.7%

NBA官方宣佈，2024年選秀樂透抽籤儀式將在台灣時間5月13日凌晨3點於芝加哥舉辦。

若以狀元籤機率來看，活塞和巫師分別有14%，機率居各隊之冠；黃蜂13.3%，拓荒者13.2%排名在後。去年贏得狀元籤的馬刺則以10.5排在第5。

後面依序為暴龍、灰熊、爵士、火箭（來自籃網）、老鷹、公牛、火箭、沙加緬度、勇士；處於樂透尾巴的勇士，其抽到狀元籤的機率僅0.7%，但該籤為前4順位保護，理論上是很難留住。其他像暴龍、爵士和火箭的籤也都有順位保護。

今年選秀會將在6月27日和28日登場，第一天為首輪選秀，第二天則是第二輪選秀。

The 2024 NBA Draft Lottery presented by State Farm will be held Sunday afternoon in Chicago and air live at 3:00 PM ET on ABC.



Below are the 2024 lottery probabilities for each of the teams ⬇️ pic.twitter.com/DBGxx0YHaU — NBA Communications (@NBAPR) 2024年5月10日

首輪第15順位到30順位依序如下：