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NBA／樂透抽籤周一登場 活塞巫師抽狀元機率最高、勇士僅0.7%

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
2024樂透抽籤即將登場。 路透社
2024樂透抽籤即將登場。 路透社

NBA官方宣佈，2024年選秀樂透抽籤儀式將在台灣時間5月13日凌晨3點於芝加哥舉辦。

若以狀元籤機率來看，活塞和巫師分別有14%，機率居各隊之冠；黃蜂13.3%，拓荒者13.2%排名在後。去年贏得狀元籤的馬刺則以10.5排在第5。

後面依序為暴龍、灰熊、爵士、火箭（來自籃網）、老鷹、公牛、火箭、沙加緬度、勇士；處於樂透尾巴的勇士，其抽到狀元籤的機率僅0.7%，但該籤為前4順位保護，理論上是很難留住。其他像暴龍、爵士和火箭的籤也都有順位保護。

今年選秀會將在6月27日和28日登場，第一天為首輪選秀，第二天則是第二輪選秀。

首輪第15順位到30順位依序如下：

15、邁阿密熱火

16、費城76人

17、洛杉磯湖人（送至鵜鶘）

18、奧蘭多魔術

19、印地安納溜馬（送至暴龍）

20、克里夫蘭騎士

21、密爾瓦基公鹿（送至鵜鶘）

22、鳳凰城太陽

23、紐奧良鵜鶘（送至公鹿）

24、達拉斯獨行俠（送至尼克）

25、紐約尼克

26、洛杉磯快艇（送至巫師）

27、明尼蘇達灰狼

28、丹佛金塊

29、奧克拉荷馬雷霆（送至爵士）

30、波士頓塞爾蒂克

NBA季後賽

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