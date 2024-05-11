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NBA／灰狼得獎氣勢無法擋！唐斯獲選年度社會正義獎

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐斯獲得年度社會正義獎。圖截自NBA官網。
唐斯獲得年度社會正義獎。圖截自NBA官網。

灰狼得獎部隊再度斬獲，陣中主力長人唐斯（Karl-Anthony Towns）因至力推動當地投票法案，還出資擔任紀錄片製作人，談及美國司法體系的改變，並且贊助杜威娜（Ava DuVernay）拍攝電影《Origin》，因此獲選年度社會正義獎，該獎項是以賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）為名。

唐斯所推動投票法案，目的要促成許多有前科的更生人能夠獲得投票權，鼓勵人們多多投票，同時揭露司法系統的不平等。該法案在2023年3月簽署通過，7月份則恢復了55000名曾經入獄或假釋的人投票權。

另一方面，唐斯還是全國籃球社會正義聯盟董事，這是由NBA、全國籃球選手協會和教練協會共同組建，利用比賽的影響力來促進策略、建立合作夥伴，並在全國NBA市場推動。

社會正義獎入圍的球員除了唐斯外，還有阿德巴約（Bam Adebayo）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、麥凱倫（C.J. McCollum）、華特斯（Lindy Waters III）。

唐斯是灰狼陣中第4位獲得年度獎項的球員，前3人分別是得到年度最佳防守球員的戈貝爾（Rudy Gobert）、年度最佳第六人里德（Naz Reid）、以及年度最佳隊友康利（Mike Conley）。

Karl-Anthony Towns 灰狼

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