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NBA／前9戰累積311分71助攻 布朗森史上僅次喬丹、詹皇

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗森季後賽火力大爆發，媲美兩大超級巨星。 美聯社
布朗森季後賽火力大爆發，媲美兩大超級巨星。 美聯社

第3戰賽前曾因腳傷關係列入出賽存疑，但考量到全隊人手不足，加上希望取得3連勝聽牌優勢，「新紐約之王」布朗森（Jalen Brunson）仍舊決定出征奮戰。

不過顯然受到傷勢影響，布朗森全場26投僅10中，寫下近7戰以來的命中率新低，得到26分，送出6次助攻也發生5次失誤。儘管前三節表現低迷，但布朗森依然在第四節力挽狂瀾，單節狂砍21分，一度幫助尼克取得領先優勢。可惜最後搶投三分在身體失去平衡下沒能命中，喪失追平比分的機會。

加上這場比賽，布朗森今年季後賽一共打了9場，累積獲得311分和71助攻，成為聯盟季後賽史上第3位打出如此驚人表現的球員。

前兩位分別是1989年喬丹（Michael Jordan）的335分71次助攻、以及2018年詹姆斯（LeBron James）的310分81次助攻。倘若加上他累積命中20顆三分球的表現，布朗森則是季後賽史上首位有如此數據的球員。

尼克今年季後賽可說是連打焦土戰，9場比賽中有5場比分差在5分內，全聯盟一共出現12場。

Jalen Brunson NBA季後賽 尼克

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