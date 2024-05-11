NBA／湖人擴大總教練徵選力道 傳下周將會面試4人

隨著太陽迅速與前公鹿冠軍教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）達成協議，湖人新主帥的人選也成了外界關注的焦點。

原先被點名的前公鹿冠軍教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）和塞爾蒂克首席助理教練李（Charles Lee）分別都有了新工作。

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，前射手瑞迪克（JJ Redick）、勇士助教亞特金森（Kenny Atkinson）、金塊助教艾德曼（David Adelman）、以及鵜鶘助教博雷戈（James Borrego）將會在下周進行面試。湖人預計還會擴大徵選，希望藉此找到球隊所需的人才。

另一方面，湖人目前沒有意願找回曾幫球隊奪冠的前教練佛蓋爾（Frank Vogel）。佛蓋爾才執教太陽一年就被解雇。球隊將會支付他剩餘3年的合約薪資。

《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）也提到，湖人會擴大徵選教練的力道，同時在選帥過程中不會有一個嚴格標準，這或許是因為市場上並沒有執教經驗豐富的教練是可以讓湖人直接聘用，現在不是買方市場。因此在選擇過程中，球隊需要更有耐心和精準的策略。