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NBA／倉促搶投三分丟掉追平機會 布朗森：很糟糕的決定

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗森(左)最後階段搶投三分失手，沒能幫助尼克追平比分。 路透社
布朗森(左)最後階段搶投三分失手，沒能幫助尼克追平比分。 路透社

在第四節剩下16.4秒雙方平手之際，溜馬靠著小將奈哈德（Andrew Nembhard）成功「拆彈」轟進31呎遠的關鍵三分球，取得3分領先優勢；隨後布朗森（Jalen Brunson）積極搶投，在包夾之中強行出手三分，沒有獲得哨音，身體在失衡情況下投了一顆偏差甚遠的球，尼克也失去最後追平機會，客場飲恨吞敗。

賽後談到這一次倉促出手，布朗森表示這是他的問題，必須吸取教訓。「那是一個糟糕的投籃決定，我需要從中吸取教訓。當時我有看到還剩下多少時間，知道一切狀況，所以我只是做了一次很糟糕的決定。」布朗森說。

同時布朗森也提到自己的傷勢不是藉口。「如果我要上場，就是全力拚戰。無論是否有傷，那都不是藉口。萬一我受傷了，我會主動下場的。」

布朗森最後還稱讚了溜馬表現很棒，是他們能夠拉開分差的關鍵。「我們在領先時候打得並不好，溜馬打得非常好，我必須讚美他們。」

談到奈哈德的致命三分球，布朗森則說：「我原本可以更往外去撲防。但他當時離得很遠，他有點沒把球接好，但還是把球投進了。這是很棒的投籃。」

NBA季後賽

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