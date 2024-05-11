NBA／金塊穆雷未遭禁賽挨噓 灰狼主帥：這與我們無關

金塊後衛穆雷（Jamal Murray）在與灰狼的系列賽第二戰出現將毛巾與加熱墊丟入場中的失序行為，不過卻未在今天登場的第3場比賽中遭到禁賽，而是僅被罰款10萬美元，這讓穆雷在今天出賽時遭到灰狼球迷對他飽以噓聲，甚至曾效力過金塊的楊恩（Nick Young）還發文痛批聯盟噁心。

穆雷在與灰狼的系列賽第二場比賽，於賽事進行到第2節中段時，因為不滿裁判判決先後將毛巾與加熱墊丟入場邊和場中，遭到聯盟處以10萬美元的罰款，不過對於穆雷此舉可能造成當時在場上的球員出現受傷的狀況，但卻未遭到禁賽，也讓楊恩在今天發文批評聯盟懲處，「聯盟真是噁心，當我知道穆雷沒有被禁賽時，我就知道灰狼今天沒有機會了。」

甚至有美國媒體認為，穆雷之所以沒有遭到聯盟禁賽，完全是為了收視率考量，畢竟身為衛冕軍的金塊在系列賽前兩戰打完處於0：2落後劣勢的情況下，如果第三場比賽在客場又少了穆雷，恐怕難以挽救頹勢。

The @nuggets' trio of Nikola Jokic, Jamal Murray and Michael Porter Jr. combine for 69 points as Denver takes Game 3 in Minnesota!



Jokic: 24 PTS | 14 REB | 9 AST | 3 STL

Murray: 24 PTS | 4 REB | 5 AST | 3 STL

Porter Jr.: 21 PTS | 4 REB | 4 3PM#NBAPlayoffs presented by Google… pic.twitter.com/FuY2zL8dcK — NBA (@NBA) 2024年5月11日

不過灰狼總教練芬奇（Chris Finch）在今天被問及此事時則是表示，「我從來沒有期望聯盟會對他禁賽，無論這是否要不要禁賽，我認為現在對於我們來說都無關緊要。」

而躲過禁賽的穆雷今天也確實打出反彈表現，前一場比賽全場出手18次僅命中3球拿下8分的他，今天出手21次命中11球，拿下24分、5助攻、3抄截，在一片噓聲中帶領金塊取勝。