NBA／遭金塊反撲吞季後賽首敗 灰狼愛德華：這才是我們想要的

在系列賽前兩場於客場取勝後，灰狼隊今天回到主場卻遭遇衛冕軍金塊隊的強力反撲，最終以27分差距吞下系列賽首敗，不過對於未能延續連勝，今天攻下19分的灰狼愛德華（Anthony Edwards）也直言並沒有影響到球隊氣勢，甚至認為這才是灰狼希望見到的季後賽對抗氛圍。

灰狼與金塊今年在季後賽第二輪碰頭，原被認為將會是激烈的拉鋸戰，不過除了首場比賽兩隊一度拉鋸外，接下來兩場比賽幾乎都形成一面倒的局勢，第二戰灰狼以26分差距贏球，今天金塊則是在約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）與波特（Michael Porter Jr.）都攻下超過20分下，以27分差距贏球。

儘管金塊的反彈是可以預期的，不過對於灰狼今天被對手一路壓制，愛德華也將責任一肩扛起，「今天輸球是我的錯，我打得完全沒有能量，表現相當的平庸，是我讓球隊與球迷失望了。」

不過愛德華也強調，這樣有來有往的系列賽才是灰狼球員所渴望的，所以團隊氣勢也並未因今天慘敗而受到影響，「金塊今天表現很好，他們是衛冕軍，我們早就知道比賽不會如此輕鬆，這正是我們想要的局面，接下來將會變得很有趣，我們也不會因此感到情緒低落。」

至於拿下14分的灰狼禁區大將唐斯（Karl-Anthony Towns）也說：「有一些逆境對於我們來說是有好處的，這會讓我們繼續保持謙遜，尤其是在經過今天這場比賽之後。」