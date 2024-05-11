快訊

傳林飛帆將進國安會 王鴻薇：「林9萬」三級跳「林20萬」

農曆4月運勢兩樣情！虎、豬易惹禍上身 3生肖超好運獲貴人相助

台中136線離奇車禍！ 少年借車自騎摔山溝送醫不治

NBA／刷新季後賽得分紀錄 溜馬主帥讚哈利伯頓「調整速度快」

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
哈利伯頓連兩戰飆出至少34分。 路透社
哈利伯頓連兩戰飆出至少34分。 路透社

前一場拿下34分的溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton），在今天自家主場顯然不想讓尼克直落三聽牌，全場飆出35分7助攻4籃板2抄截，再次刷新生涯季後賽得分紀錄。

「現在有好幾個季後賽回合的畫面在我腦海不斷播放。單場26次出手應該是我過去一段時間最多的出手次數了吧，也許是我生涯最多的一次。」哈利伯頓說。

據統計，哈利伯頓生涯最多出手次數是28次，而季後賽最多則是26次，因此他這場比賽的出手次數和命中數也都創下生涯季後賽新高。

「他調整的速度真的很快，」主帥卡萊爾（Rick Carlisle）稱讚了子弟兵，「對他這樣第一次打季後賽的年輕球員來說，他在這兩輪系列賽真的做了很多調整。」

談到自己身體狀態，哈利伯頓表示：「我在抄球時扭傷了腳踝，現在我全身痠痛。每個人難免身上都有傷勢，我還年輕這是好事情，我會好好恢復做好下一場比賽的準備。」哈利伯頓。

卡萊爾也補充道，「希望他可以正常出戰第4場比賽。如果他不能打，局勢就會非常艱難了。」

溜馬今年例行賽主場取得26勝15敗的成績，進入季後賽之後更是4戰全勝，下一戰他們將有機會繼續發揮主場威能，試圖扳平系列賽。

NBA季後賽

相關新聞

NBA／找回衛冕軍尊嚴！約柯奇準大三元 金塊客場狂勝灰狼27分

如同總教練馬龍（Michael Malone）喊話要打出冠軍球隊的尊嚴，帶著0勝2敗來到明尼蘇達州作客的金塊，從開賽將在攻守兩端完全輾壓對手。上半場取得15分領先優勢，進入下半場後，約柯奇（Nikol

NBA／遭金塊反撲吞季後賽首敗 灰狼愛德華：這才是我們想要的

在系列賽前兩場於客場取勝後，灰狼隊今天回到主場卻遭遇衛冕軍金塊隊的強力反撲，最終以27分差距吞下系列賽首敗，不過對於未能...

NBA／逃過禁賽！穆雷迎噓聲打開金塊攻勢 馬龍：他喜歡當壞人

前一場比賽因怒丟熱敷墊幸運逃過禁賽處分、只被罰款10萬美元的穆雷（Jamal Murray），在沒有退路的第3戰總算發揮自身價值，為衛冕軍金塊的進攻體系注入最核心的力量。 穆雷找回準星，全場21

NBA／哈利伯頓新高35分 奈哈德致勝外線助溜馬主場扳回1勝

帶著2連敗回到主場的溜馬，靠著哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、席亞康（Pascal Siakam）和透納（Myles Turner）三大戰將合拿82分，力抗紐約「維拉諾瓦三劍客」，最後

NBA／刷新季後賽得分紀錄 溜馬主帥讚哈利伯頓「調整速度快」

前一場拿下34分的溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton），在今天自家主場顯然不想讓尼克直落三聽牌，全場飆出35分7助攻4籃板2抄截，再次刷新生涯季後賽得分紀錄。 「現在有好幾個季

NBA／「拆彈」上演致勝三分 溜馬小將：比去年絕殺湖人還棒

第3戰前面29分鐘4投0中一分未得的溜馬小將奈哈德（Andrew Nembhard），最後2分鐘內4投2中，更在最後16.4秒成功「拆炸彈」，以這關鍵5分變身溜馬能扳回一城的致勝功臣，堪稱是英雄命。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。