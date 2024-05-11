NBA／刷新季後賽得分紀錄 溜馬主帥讚哈利伯頓「調整速度快」

前一場拿下34分的溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton），在今天自家主場顯然不想讓尼克直落三聽牌，全場飆出35分7助攻4籃板2抄截，再次刷新生涯季後賽得分紀錄。

「現在有好幾個季後賽回合的畫面在我腦海不斷播放。單場26次出手應該是我過去一段時間最多的出手次數了吧，也許是我生涯最多的一次。」哈利伯頓說。

據統計，哈利伯頓生涯最多出手次數是28次，而季後賽最多則是26次，因此他這場比賽的出手次數和命中數也都創下生涯季後賽新高。

「他調整的速度真的很快，」主帥卡萊爾（Rick Carlisle）稱讚了子弟兵，「對他這樣第一次打季後賽的年輕球員來說，他在這兩輪系列賽真的做了很多調整。」

談到自己身體狀態，哈利伯頓表示：「我在抄球時扭傷了腳踝，現在我全身痠痛。每個人難免身上都有傷勢，我還年輕這是好事情，我會好好恢復做好下一場比賽的準備。」哈利伯頓。

卡萊爾也補充道，「希望他可以正常出戰第4場比賽。如果他不能打，局勢就會非常艱難了。」

溜馬今年例行賽主場取得26勝15敗的成績，進入季後賽之後更是4戰全勝，下一戰他們將有機會繼續發揮主場威能，試圖扳平系列賽。