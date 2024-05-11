NBA／「拆彈」上演致勝三分 溜馬小將：比去年絕殺湖人還棒

第3戰前面29分鐘4投0中一分未得的溜馬小將奈哈德（Andrew Nembhard），最後2分鐘內4投2中，更在最後16.4秒成功「拆炸彈」，以這關鍵5分變身溜馬能扳回一城的致勝功臣，堪稱是英雄命。

「當我拿到球時，我不知道時間還剩下多少。」奈哈德談到致勝一擊，「於是我抬頭看了一眼，發現只剩2秒了，所以我不得不創造一些投籃空間。」

NEMBHARD.

FROM THE PARKING LOT.

FOR THE GAME.



WHAT A FINISH FOR THE PACERS 🔥 https://t.co/NrR5b40BsV pic.twitter.com/sz5BPVxX5X — NBA (@NBA) 2024年5月11日

「整個季後賽我的投籃感覺都很好，這一顆三分球比去年絕殺湖人那一顆感覺還要更棒。因為這是出現在季後賽上，更具意義。」

「奈哈德是我們最強硬的球員之一，無論是身體上還是心態上都是如此。當時時間快到了，這種時候你反而可以放開打。」主帥卡萊爾（Rick Carlisle）說。

「奈哈德就是做好了準備。」