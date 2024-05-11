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NBA／太陽新主帥選擇布丹霍澤 合約預計5年超過5千萬美元

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
太陽延攬前公鹿冠軍教頭布丹霍澤。 美聯社
太陽延攬前公鹿冠軍教頭布丹霍澤。 美聯社

季後賽首輪慘遭灰狼橫掃後，太陽迅速解除了主帥佛蓋爾（Frank Vogel）的職務，只帶了一年就黯然下來。之後傳出球團有意延攬前公鹿冠軍教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer），如今這件傳聞馬上就成真。

根據報導，太陽將與布丹霍澤達成5年超過5000萬美元的合約，同時後者已經開始籌組他的教練團陣容；此外消息也指出，布丹霍澤已經開始關注本周即將登場的NBA樂透抽籤。

54歲的布丹霍澤過去曾執教老鷹和公鹿，在2015年和2019年贏得兩次年度最佳教練，並在2021年率領公鹿奪下隊史首座總冠軍。例行賽累積484勝317敗，勝率為60.4%，季後賽累積56勝48敗，勝率53.8%。

布丹霍澤是太陽3年來所啟用的第3位總教練，而球隊還要支付佛蓋爾剩下4年超過2000萬美元的剩餘合約金額；此外太陽還有超過2億美元的薪資加豪華稅，負擔並不小。

當然，球團引進具有冠軍經驗和帶大牌球星經驗的布丹霍澤，主要還是希望他能進一步整合杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、比爾（Bradley Beal）三巨頭的戰力，繼續朝總冠軍之路邁進。

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