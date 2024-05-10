NBA／否認綠衫軍是超級球隊 泰托姆：我們沒有這樣的待遇
塞爾蒂克本季戰績一路獨走，寫下球隊自2007-08年之後最快取得50勝，最終以64勝18敗收尾，創下隊史單季第4佳戰績，全力朝第18座總冠軍邁進。不過當被問到塞爾蒂克是否為「超級球隊」，泰托姆（Jayson Tatum）卻不這麼認為。
「人們說我們是一支超級球隊，但我們沒有年度最佳教練，我們沒有年度MVP，全隊只有兩個全明星。他們說我們是一支超級球隊，但我們並沒有得到這樣的待遇。」泰托姆說。
儘管目前波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）仍有傷勢疑雲，陣容出現缺口，但在《ESPN》公佈的奪冠機率排行榜中，綠衫軍仍是以45.7%遙遙領先，排名第2、3的分別是灰狼的21.7%和雷霆的21.2%。衛冕軍金塊則是跌到最差的0.8%。
「我們知道我們不是一支完美的球隊，但我們是優秀的團隊，我們大多數時間能以正確的方式打球。人們總認為我們應該贏得每一場比賽，我們從不這樣認為。我們就是上場打球，控制好我們所能掌控的東西。」泰托姆說。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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