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NBA／綠衫軍必勝論不實際 泰托姆：不是每場都能贏25分

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
勇奪64勝的塞爾蒂克被視為奪冠大熱門。 歐新社
勇奪64勝的塞爾蒂克被視為奪冠大熱門。 歐新社

季後賽前6戰場均勝分達18.8分的塞爾蒂克，在今天主場踢到大鐵板，慘被騎士24分之多，是去年東區冠軍賽第3戰輸給熱火26分以來的最大輸分表現。而今年例行賽他們也曾在對公鹿一戰輸了33分。

「全世界都認為塞爾蒂克永遠不應該輸球，應該每場比賽都贏25分，但事實並不總是如此，球隊不會一直都贏得很輕鬆。」泰托姆（Jayson Tatum）說。

「沒有人會感到沮喪或氣餒，」泰托姆談到慘敗，「我的意思是，你永遠都不想輸球，特別是在季後賽時刻。我認為我們可以從失敗中學習到很多東西。」

「我們沒有找到足夠的空間，也沒有透過籃板去獲取夠多的進攻回合。當我們衝擊內線時，就是沒能把球投進。41%的投籃命中率和22%的三分命中率真的很糟糕，當你球投不進就很難贏了。」泰托姆說。

泰托姆此役17投7中獲得25分7籃板6助攻，正負值-22；他的搭檔布朗（Jaylen Brown）情況也不理想，17投7中，三分球6投盡墨，獲得19分4籃板1助攻，正負值-29，全隊最差。

被問到塞爾蒂克近3年季後賽主場僅14勝14敗的掙扎表現，布朗表示：「上季是上季，我只關注今年賽季的表現。我們季後賽在主場輸掉了2場比賽中，投籃狀態都很糟糕，而對方投籃手感都很好。此外我們防守也太差了。」

上一輪塞爾蒂克第2戰輸給熱火的比賽中，讓對方投進破紀錄的23顆三分球；而今天騎士雖然三分球是28投13中，但全隊投籃命中率高達54.7%，是季後賽7戰以來讓對方命中率最高的一場。

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