NBA／「籃球之神」喬丹捐千萬美元 建立家鄉第3座醫療診所

61歲的「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）近期和母親一同出席了家族在北卡羅萊納州所建立的第3座醫療診所開幕儀式，此次他捐贈的金額來到1000萬美元（約台幣3.2億元）。總計在這3家與美國非營利醫療機構「Novant Health」的診所，喬丹已經投入了超過2700萬美元。

該診所主要是為那些沒有保險或保險不足的弱勢族群提供醫療機會和協助，這也是喬丹一直都很關心的事業。「每個人都值得獲取優良的醫療保健，無論你住在哪裡，也無論你是否擁有保險。我很感激能夠協助家鄉實現這些事情。」

「無論你們如何看待喬丹，這裡就是我的起點，我永遠都是這裡的一份子。」喬丹在致詞時說道。

喬丹一直被視為有史以來在球場內外事業最成功的運動員，在高價賣出夏洛特黃蜂之後，喬丹以超過30億美元的淨資產擠進全美400大富豪榜，這是首位北美職業運動員進入該榜單。