NBA／傷兵反攻逆轉 尼克再贏溜馬

尼克隊昨天對溜馬隊系列賽第2戰，儘管主控布朗森首節就受傷，阿努諾比第3節也因傷提前退場，但布朗森下半場帶傷攻下24分，領軍130：121獲勝，尼克在季後賽第2輪搶下2連勝。

尼克連兩戰上演逆轉戲碼，布朗森上半場因右腳傷勢僅出賽8分鐘拿5分，不過第3節帶傷上陣吹起反攻號角，單節進帳10分，包括最後1分鐘連得5分，幫助尼克逆轉戰局。

布朗森末節和「維拉諾瓦三劍客」另兩人哈特、迪文森佐聯手為球隊鎖定勝利，尼克就以9分差距在主場收下2連勝，絕對領先優勢作客溜馬主場。

布朗森昨雖中斷連續4場得分上看40分紀錄，但攻下29分有24分集中在下半場，仍是尼克贏球最大功臣；談到球迷在場上不斷對他高喊MVP，他說：「這感覺真的很酷，但我必須集中注意力，專注在下半場的進攻上。」

NBA官方昨天也公布本賽季MVP，金塊隊球星約柯奇近4年內第3度獲獎，排名在第2、3名則為雷霆隊亞歷山大、獨行俠隊唐西奇。約柯奇說：「這一切都還是必須從隊友談起，如果沒有他們，我什麼都做不了；還有很多球員也有資格拿下MVP，差距非常小。」

對約柯奇來說，目前可能很難享受獲獎的喜悅，身為衛冕軍的金塊在西區季後賽第2輪以0：2落後灰狼隊，雙方明天將在灰狼主場續戰，金塊勢必要在客場至少拿下1勝，才有辦法將賽事再帶回主場。