聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／傷兵反攻逆轉 尼克再贏溜馬

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
尼克在今年季後賽大放異彩，除了主將布朗森的瘋狂飆分秀之外，小前鋒哈特(中)飛天遁地般的全能演出也做了很大的貢獻。 美聯社
尼克在今年季後賽大放異彩，除了主將布朗森的瘋狂飆分秀之外，小前鋒哈特(中)飛天遁地般的全能演出也做了很大的貢獻。 美聯社

尼克隊昨天對溜馬隊系列賽第2戰，儘管主控布朗森首節就受傷，阿努諾比第3節也因傷提前退場，但布朗森下半場帶傷攻下24分，領軍130：121獲勝，尼克在季後賽第2輪搶下2連勝。

尼克連兩戰上演逆轉戲碼，布朗森上半場因右腳傷勢僅出賽8分鐘拿5分，不過第3節帶傷上陣吹起反攻號角，單節進帳10分，包括最後1分鐘連得5分，幫助尼克逆轉戰局。

布朗森末節和「維拉諾瓦三劍客」另兩人哈特、迪文森佐聯手為球隊鎖定勝利，尼克就以9分差距在主場收下2連勝，絕對領先優勢作客溜馬主場。

布朗森昨雖中斷連續4場得分上看40分紀錄，但攻下29分有24分集中在下半場，仍是尼克贏球最大功臣；談到球迷在場上不斷對他高喊MVP，他說：「這感覺真的很酷，但我必須集中注意力，專注在下半場的進攻上。」

NBA官方昨天也公布本賽季MVP，金塊隊球星約柯奇近4年內第3度獲獎，排名在第2、3名則為雷霆隊亞歷山大、獨行俠隊唐西奇。約柯奇說：「這一切都還是必須從隊友談起，如果沒有他們，我什麼都做不了；還有很多球員也有資格拿下MVP，差距非常小。」

對約柯奇來說，目前可能很難享受獲獎的喜悅，身為衛冕軍的金塊在西區季後賽第2輪以0：2落後灰狼隊，雙方明天將在灰狼主場續戰，金塊勢必要在客場至少拿下1勝，才有辦法將賽事再帶回主場。

NBA季後賽

延伸閱讀

MLB／溜馬傳奇米勒遭尼克全場髒話飆罵 哈特提醒他仔細聽

NBA／阿努諾比受傷出賽成疑 哈特稱沒影響：我本就打滿全場

NBA／布朗森倒下還有其他人 哈特又打滿全場談尼克2連勝主因

NBA／布朗森帶傷下半場狂掃24分 尼克再逆轉溜馬收2連勝

相關新聞

NBA／金塊0：2落後形同絕境 主帥喊話：我們要打得像冠軍

衛冕軍金塊隊在西區季後賽次輪表現掙扎，罕見在主場連吞2敗，要帶著0：2落後前往明尼蘇達，歷史上僅有5隊在相同情境下翻盤，幾乎形同絕境，金塊主帥馬龍（Michael Malone）今天受訪時也表示，球隊

NBA／阿努諾比受傷出賽成疑 哈特稱沒影響：我本就打滿全場

尼克隊今天在主場以130：121力克溜馬隊，東區準決賽系列戰率先取得2：0領先，然而這場血戰也讓尼克付出不小代價，主力前鋒阿努諾比（OG Anunoby）在第3節傷退後就沒有再回來，目前尚未確認能否出

NBA／4年3奪MVP晉身偉大 約柯奇：更喜歡沒得獎但奪冠那年

NBA今天公布年度最有價值球員獎得主，金塊隊「小丑」約柯奇（Nikola Jokic）以輾壓票數之姿擊敗雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），摘下生涯第3座MVP，也是近4

NBA／傷兵反攻逆轉 尼克再贏溜馬

尼克隊昨天對溜馬隊系列賽第2戰，儘管主控布朗森首節就受傷，阿努諾比第3節也因傷提前退場，但布朗森下半場帶傷攻下24分，領...

NBA／溜馬傳奇米勒遭尼克全場髒話飆罵 哈特提醒他仔細聽

紐約球迷的剽悍事蹟並不新奇，來到拳拳到肉的季後賽更是再升一級，今天溜馬隊名人堂傳奇「大嘴」米勒（Reggie Miller）擔任今天尼克與溜馬系列賽第2戰球評，在比賽結束之際遭全場不留情面以F字髒話飆

NBA／鵜鶘無意續約明星前鋒？傳英格倫季後賽曾和主帥衝突

鵜鶘隊今年在季後賽首輪慘遭西區龍頭雷霆隊橫掃，本季提前止步，現有陣容的未來性受到質疑，根據《富比士》的記者希德利（Evan Sidery）報導，鵜鶘無意提前續約明星前鋒英格倫（Brandon Ingr

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。