MLB／溜馬傳奇米勒遭尼克全場髒話飆罵 哈特提醒他仔細聽

紐約球迷的剽悍事蹟並不新奇，來到拳拳到肉的季後賽更是再升一級，今天溜馬隊名人堂傳奇「大嘴」米勒（Reggie Miller）擔任今天尼克與溜馬系列賽第2戰球評，在比賽結束之際遭全場不留情面以F字髒話飆罵，替這場比賽再添場外火藥味。。

資深尼克球迷對米勒恨得牙癢癢可說是一點也不意外，畢竟米勒生涯代表作「9秒8分」就是在麥迪遜花園廣場上演，他在1995年季後賽溜馬對決尼克的系列戰首役，終場前9秒用2記三分球、罰球獨力逆轉比分，幫助球隊硬生生從尼克手中偷走勝利，最後該系列賽大戰7場由溜馬晉級，米勒因這場經典逆轉秀獲得「米勒時間」的美譽。

今天米勒相隔10年再度轉播尼克和溜馬的季後賽，賽前被問及是否會害怕尼克球迷，身為「溜馬先生」的他自然不忘噴垃圾話助長球隊氣勢，「我擁有這座城市、擁有這座場館，我何需畏懼走進來？」

這番話聽在尼克球迷耳裡顯然很不是滋味，今天尼克在主場以130：121擊敗溜馬，系列賽率先取得2：0領先，終場前尼克基本確定贏球時，全場球迷以F字髒話高聲飆罵道：「X你的，米勒！」

Knicks fans chanting “Fuck you Reggie” 😭



pic.twitter.com/YxotDSwXJc — Booming Basketball (@BoomingBBall) 2024年5月9日

除此之外，尼克前鋒哈特（Josh Hart）還特意上前提醒米勒：「我不太確定，但我想他們在對你說X你的。」換得米勒滿臉尷尬，只得苦笑回應，賽後哈特談及此事則回覆道：「我只是想確保米勒有聽到球迷們在喊他。」