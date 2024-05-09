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NBA／金塊0：2落後形同絕境 主帥喊話：我們要打得像冠軍

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊主帥馬龍像球員精神喊話，希望球隊能打得更像是冠軍。 美聯社
金塊主帥馬龍像球員精神喊話，希望球隊能打得更像是冠軍。 美聯社

衛冕軍金塊隊在西區季後賽次輪表現掙扎，罕見在主場連吞2敗，要帶著0：2落後前往明尼蘇達，歷史上僅有5隊在相同情境下翻盤，幾乎形同絕境，金塊主帥馬龍（Michael Malone）今天受訪時也表示，球隊需要打得更像是一支冠軍球隊。

灰狼招牌鐵血防守在季後賽的優勢展露無遺，除了禁區有年度防守球員戈貝爾（Rudy Gobert）坐鎮，外圍麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）等防守型鋒線都帶給金塊極大協防壓力，就連一哥愛德華（Anthony Edwards）防守也不馬虎。

灰狼充沛的防守資源顯然讓金塊眾將打得很不舒服，招牌的空手走位、轉換進攻發揮都不如上輪對戰湖人隊時理想，後衛穆雷（Jamal Murray）前2戰命中率僅2成8，「小丑」約柯奇（Nikola Jokic）則合計發生11次失誤。

經過3天時間休息，金塊將於後天作客灰狼主場，歷史上僅有5隊能在主場0：2落後的絕境下逆天改命，但好消息是首輪拉傷左小腿的穆雷狀況已經好轉許多，總教練馬龍在受訪時賣關子表示：「我們能否做些什麼來幫助穆雷？當然可以，但我還不會告訴你們要怎麼做。」

除此之外，馬龍也提及自己有向球員精神喊話，希望他們別忘了自己是支冠軍團隊，「關鍵在上了球場後，我們該如何打出過去6年的打球風格，我今天提醒了我的球員，我們是支現任的衛冕軍，必須表現得像冠軍、打得像冠軍。」

NBA季後賽 金塊

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