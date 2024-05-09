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NBA／阿努諾比受傷出賽成疑 哈特稱沒影響：我本就打滿全場

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克隊前鋒哈特連續兩場打滿48分鐘，幫助球隊在系列賽連拿2勝。 路透
尼克隊前鋒哈特連續兩場打滿48分鐘，幫助球隊在系列賽連拿2勝。 路透

尼克隊今天在主場以130：121力克溜馬隊，東區準決賽系列戰率先取得2：0領先，然而這場血戰也讓尼克付出不小代價，主力前鋒阿努諾比（OG Anunoby）在第3節傷退後就沒有再回來，目前尚未確認能否出戰G3。

阿努諾比第3節末段因左腿筋不適退場，缺席整個第4節，根據尼克主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）的說法，目前傷勢還沒進一步更新，教練團也還沒有和醫療團隊討論，恐怕要到明天才會有後續消息。

包括阿努諾比在內，尼克本季飽受傷病困擾，一哥布朗森（Jalen Brunson）今天上半場也一度因右腳痠痛離場，下半場全程帶傷上陣；更別提例行賽早早報銷的藍道（Julius Randle）、剛確認季後賽報銷的羅賓森（Mitchell Robinson），如果阿努諾比缺陣，尼克的7人輪替壓力恐怕會更重。

在尼克血汗輪替中表現最為「鐵人」的莫過於前鋒哈特（Josh Hart），系列賽前2戰均打滿48分鐘，今年季後賽場均上場時間持續飆高至46.8分鐘，佔尼克比賽總時間的9成74，同時在1975年後的NBA歷史排名第4，僅次於艾佛森（Allen Iverson）、亞瑞納斯（Gilbert Arenas）和馬里安（Shawn Marion）。

哈特在受訪時提到，錫伯杜總是向自己詢問需不需要休息，但都被哈特一口回絕，「我一直跟他說不，因為這就是我想做的。」當被問及阿努諾比的傷勢是否會帶來什麼影響，哈特回覆道：「反正我本來就會打滿48分鐘，這點不會改變。」

NBA季後賽 尼克

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