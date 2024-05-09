NBA／鵜鶘無意續約明星前鋒？傳英格倫季後賽曾和主帥衝突

鵜鶘隊今年在季後賽首輪慘遭西區龍頭雷霆隊橫掃，本季提前止步，現有陣容的未來性受到質疑，根據《富比士》的記者希德利（Evan Sidery）報導，鵜鶘無意提前續約明星前鋒英格倫（Brandon Ingram）。

怪物狀元威廉森（Zion Williamson）本季罕見保持健康出賽，但在附加賽對陣湖人時又再度受傷、無法參與首輪賽事，導致鵜鶘首輪遭雷霆清盤淘汰。隨著一年又一年的不盡人意，據傳鵜鶘正在考慮重整球隊。

英格倫休賽季有資格和球隊簽下4年2.08億美元續約，不過陣中另一名年輕前鋒墨菲（Trey Murphy III）休賽季也有權簽下新秀延長合約，起薪預計將從2000萬美元起跳，種種跡象都表明墨菲很有可能接管先發前鋒位置，鵜鶘可能會考慮將英格倫打包交易，換成其他球星來與威廉森搭檔。

《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）更進一步報導，英格倫季後賽期間曾和格林（Willie Green）發生過爭執，這件事發生在系列賽第二戰，當時英格倫向格林表態想要多持球、更多參與進攻，希望格林能為他製造接應機會。

查拉尼亞說：「考量到英格倫安靜的性格，他對教練如此直接的發聲，肯定對休息室帶來重大影響......隨著英格倫和鵜鶘進入重要的夏天，這段關係是值得關注的。」