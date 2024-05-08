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NBA／雷霆鐵血防守平馬刺紀錄 唐西奇談低迷命中率：誰在乎

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇今天遭到雷霆防線嚴加看管，僅拿下19分。 美聯社
唐西奇今天遭到雷霆防線嚴加看管，僅拿下19分。 美聯社

西區龍頭雷霆隊今天在季後賽次輪首戰擊潰獨行俠隊，以22分之差旗開得勝，獨行俠雙星厄文（Kyrie Irving）與唐西奇（Luka Doncic）表現低迷，成為勝負分水嶺。

厄文和唐西奇這對後場組合首輪場均能轟下56.3分，但今天僅得39分，還傳出9次失誤，雷霆的防守對他們來說顯然有點吃不消，2人同時打不出手感，連帶讓獨行俠進攻效率大打折扣，全場命中率僅3成93。

唐西奇今天19投僅6中，賽後被問及投籃狀況時，他回覆道：「誰在乎？我輸球了，我們只需要前進到下一場比賽，我們得變得更好。」

唐西奇補充道：「他們是一支很棒的球隊，防守和進攻都相當頂尖，和他們的對戰絕非易事，我們必須打出非常出色的籃球，且在48分鐘內都得相當專注。」

值得一提的是獨行俠在基德（Jason Kidd）執教後，季後賽首戰竟然從來沒贏過，目前已是5連敗。

至於雷霆在今年季後賽前5戰對手得分為92分、92分、85分、89分、95分，皆將對手得分限制在95分以內，是2016年馬刺隊後首支隊伍，雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）盛讚子弟兵：「這是我們至今為止累積的實力......這很大一部份是源於對對手的尊敬，我們都知道這是重量級的對戰。」

戴格諾點出多特（Luguentz Dort）完美達成了主守唐西奇的工作，是聯盟最好的外圍防守者之一，「唐西奇是個很艱難的防守對象，也是個頂尖的球員，他今晚沒有打出自己的最佳表現，他接下來會打得更好，我們的團隊讓他很難受。」

NBA季後賽 唐西奇 獨行俠 雷霆

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