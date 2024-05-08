NBA／先發5人要上好上滿？尼克中鋒左腳踝受傷恐季後賽報銷

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，尼克隊主力中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）將因左腳應力性骨折缺陣6到8周，季後賽期間恐無法歸隊。

尼克昨天以121：117獲得季後賽次輪首勝，但賽後卻傳來壞消息，該場比賽僅上場12分鐘的羅賓森因左腳踝傷勢確定缺席G2，後續遭診斷為應力性骨折，6至8周後才會再評估，幾乎等同於季後賽報銷，對於輪替本就吃緊的尼克預計會造成不小麻煩。

羅賓森去年底就曾動手術治療左腳踝，一度傳出例行賽報銷，不過他復健進度超前，在3月份復出幫助球隊衝擊季後賽，但羅賓森顯然沒有完全康復，首輪就曾因腳踝傷勢提前退場，如今確定要再度因相同位置傷勢掛長期病號。

尼克主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）帶兵本就以「血汗」聞名，主力哈特（Josh Hart）、布朗森（Jalen Brunson）季後賽場均上場時間分別是聯盟排名第1和第3的46.6、43.7分鐘，前鋒阿努諾比（OG Anunoby）也有41.7分鐘，相當驚人。

羅賓森季後賽場均上場19.2分鐘，繳出2.8分6.8籃板，在羅賓森倒下後，目前尼克輪替陣容中僅有哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）一名正規尺寸的中鋒，有可能要打7人輪替。

季後賽首輪哈爾特斯坦和羅賓森輪流伺候安比德（Joel Embiid）收到非常好的成效，但如今哈爾特斯坦恐得面臨「上好上滿」的情況，如何以一己之力限制溜馬隊中鋒透納（Myles Turner）的發揮，將是尼克教練團一大考驗。