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NBA／塞爾蒂克25分血洗騎士 米契爾33分孤掌難鳴

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
懷特射進7記三分彈攻下25分。 路透
懷特射進7記三分彈攻下25分。 路透

首輪歷經7場激戰才晉級東區準決賽，騎士隊今天面對以逸待勞的塞爾蒂克隊沒能再闖關，儘管當家球星米契爾（Donovan Mitchell）仍有全場最高33分演出，但主場的「綠衫軍」點點開花，首節就轟下40分，最終寫下120：95大勝，在7戰4勝制的系列賽拔得頭籌。

兩隊相隔7年季後賽碰頭，首輪晉級方式卻天差地別，例行賽打下聯盟最佳戰績的塞爾蒂克只花5戰就出線，騎士和溜馬拚到決勝第7戰才辛苦延續季後賽旅程。

布朗攻下全隊最高32分。 路透
布朗攻下全隊最高32分。 路透

今天對決，塞爾蒂克開賽就在布朗（Jaylen Brown）領軍下打出12：2猛攻，騎士在米契爾發揮下一度23：22反超，但「綠衫軍」泰托姆（Jayson Tatum）也加入得分行列，團隊取得40：34優勢，半場領先擴大到59：49。

第三節塞爾蒂克哈勒戴（Jrue Holiday）和懷特（Derrick White）連飆進4記三分彈，綠衫軍領先持續擴大，騎士米契爾獨木難撐，最終塞爾蒂克就以25分差距守護主場勝利。

泰托姆此戰有18分進帳。 歐新社
泰托姆此戰有18分進帳。 歐新社

綠衫軍5人得分兩位數，布朗攻下32分，懷特三分球12投7中攻下25分，泰托姆18分、板凳出發的普里查德（Payton Pritchard）也有4記三分球在內16分演出；騎士米契爾33分外，莫布里（Evan Mobley）的17分已是全隊次高。

NBA季後賽

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