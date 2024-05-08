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NBA／戈貝爾奪年度最佳防守球員 生涯4度獲獎史上第3人

中央社／ 紐約7日綜合外電報導
戈貝爾獲選為年度最佳防守球員，成為生涯4度獲獎的史上第3人。 美聯社
戈貝爾獲選為年度最佳防守球員，成為生涯4度獲獎的史上第3人。 美聯社

明尼蘇達灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）今天獲選為年度最佳防守球員，成為生涯4度獲獎的史上第3人。

31歲的戈貝爾生涯前9年在猶他爵士效力，曾於2018年、2019年、2021年獲選為年度最佳防守球員，2022-23球季轉到灰狼，今年他獲72張第1名選票，以總分433分再度獲獎，成為繼穆湯波（Dikembe Mutombo）、華勒斯（Ben Wallace）後，第3位4度拿下這個獎項的球員。

灰狼是本季全聯盟防守最凶悍的球隊，而身高7呎1吋（約216公分）的戈貝爾是球隊有此成績的重要關鍵。

戈貝爾今天說：「獲獎很棒，但光靠一個人是辦不到的。我真的很感謝...所有的隊友能信任我，讓我每天都能做自己擅長的事，並努力改變球隊的文化，這對大家來說都是好事。」

昨天獲選為新人王的聖安東尼奧馬刺新星溫班亞馬（Victor Wembanyama），今天拿下19張第1名選票，以245分在年度最佳防守球員票選中排名第2。20歲的他事前一度被看好有機會成為史上第一位拿下年度最佳防守球員的新秀，但最終未能寫下歷史。

邁阿密熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）獲得3張第1名選票，總分91分位居第3，這是他個人在這個獎項的票選中成績最好的一次。

戈貝爾為了迎接兒子出生，缺席昨天灰狼在季後賽次輪對丹佛金塊的第2戰。

戈貝爾本季平均每場比賽有14分、12.9籃板、2.1阻攻、1.3助攻的成績，其中，2.1次阻攻在聯盟排名第6，9.2個防守籃板排名第4。

NBA季後賽

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