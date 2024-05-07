NBA／讚喬丹史上最偉大 愛德華盼停止比較：我無法相比

季後賽至今繳出場均32.3分6.8籃板5.8助攻1.8抄截的灰狼少主愛德華（Anthony Edwards），帶領球隊取得6戰全勝，寫下隊史首見紀錄。

年僅22歲的愛德華在場上的自信神態、勁爆體能、球風技術、攻守合一模式，甚至於一手熟練的翻身後仰跳投，不斷讓人聯想到「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）。

網路社群紛紛出現有關他和喬丹對比的合成圖像或影片，各路媒體和網友也不斷讚嘆其不可思議的出色表現，加上灰狼的強勢崛起，讓愛德華隱然已有問鼎下一代聯盟掌門人的氛圍。

Anthony Edwards is just Michael Jordan with a 4K highlight reel pic.twitter.com/KSoU5nlkAN — Tony Clements (@TonyCMKE) 2024年5月5日

不過對於外界的捧讚和比較，愛德華仍是謙遜地表示，希望大家不要拿他和喬丹做比較。「我希望人們可以停止這話題。喬丹是有史以來最偉大的球星，我無法跟他相提並論。」愛德華說。

而被問到是不是和喬丹做比較會讓他壓力倍增？愛德華回應道：「這跟壓力無關，因為和喬丹相提並論本來就是不可能的事情。」

Anthony Edwards 🤝 Michael Jordan



Father and son dunking on the Suns pic.twitter.com/OZjmkZrTWv — Tony Clements (@TonyCMKE) 2024年4月29日

即便本人這樣說，愛德華的隊友康利（Mike Conley）仍表示，他看到愛德華就會想到年輕時的喬丹。「老實說，我認為是年輕的喬丹。他令人難以置信。而且我認為最重要的就是他的心態，我從沒遇過比愛德華更相信自己的人。」康利說。

事實上，愛德華過去也曾回答過類似的問題，而他一貫都認為喬丹就是位偉大的球星，自己離他還差得非常遠。但被問到如果和喬丹在同一個年代打球，他會被喬丹守死嗎？愛德華仍是相當自信地回答：「當然不會！」

"Michael Jordan'la kıyaslanamam" dedikten sonra Anthony Edwards 🤷‍♂️



pic.twitter.com/e7kXoiLuMu — Clutch Time (@ClutchPage) 2024年5月7日

知名媒體人布洛薩德（Chris Broussard）曾向喬丹本人詢問，結果得到證實，兩人的比賽風格和球場舉止有相似之處。

「喬丹說他們兩個的比賽有相似的地方。他認同這樣的說法。喬丹本人都這樣講，兩人確實是有相似之處。」布洛薩德說。

不只是喬丹，愛德華的選秀模板就被認為是類似韋德（Dwyane Wade）或是歐拉迪波（Victor Oladipo）、米契爾（Donovan Mitchell）這種體能勁爆的後衛。

隨著他跳投技術不斷精進，其姿勢風格也不免被拿來和兩大得分機器杜蘭特（Kevin Durant）、布萊恩（Kobe Bryant）作比較。無論是哪個球星，其實都說明了外界對於這位2020年選秀狀元的高度期待。

I’m convinced Anthony Edwards is just taking the best moves from every player in the league pic.twitter.com/jx7nbEvVBZ — Tony Clements (@TonyCMKE) 2024年5月5日

今年是愛德華生涯第4個賽季，不管個人表現和球隊戰績都有明顯突破：同樣地，在喬丹第4個賽季，他在82場例行賽中繳出場均35分5.9助攻5.5籃板3.2抄截1.6阻攻的可怕數據，一舉拿下年度MVP、年度最佳防守球員、得分王、抄截王、年度最佳第一隊和年度最佳防守第一隊，寫下獨一無二的輝煌賽季。

當年喬丹首輪5戰以平均45.2分5.4籃板4.8助攻2.8抄截，率領公牛踏平騎士；不過第二輪遇上如日中天的活塞壞孩子軍團，5場比賽遭淘汰出局。