NBA／季後賽沒有兄弟情誼！米契爾、布朗上演好友大對決

東區第二輪系列賽將由例行賽龍頭的塞爾蒂克，對上首輪在搶七大戰中擊敗魔術晉級的騎士隊，兩隊球星米契爾（Donovan Mitchell）與布朗（Jaylen Brown）從高中時就是朋友，2019年時曾一同代表美國隊出戰世界盃，雙方建立起兄弟情誼，對於即將在季後賽對決，兩人皆表示上場後就將友誼放一邊。

當被問及是否期待和朋友米契爾對決時，布朗表示：「你只需要做好比賽的準備，季後賽裡沒有朋友。」

米契爾則說道，「我會把一切的努力投入在比賽中，並打出最好的表現。和朋友比賽很棒，我知道和他們比賽將會很困難，但這會很好玩，我很興奮。當知道有可能對上他們時，我就不和他們說話了。」

Jaylen Brown is not thinking about his friendship with Donovan Mitchell pic.twitter.com/RpF0eShFrv — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) 2024年5月6日

米契爾在與魔術的7場大戰中，繳出場均28.7分5籃板4助攻的表現，其中在第6戰、第7戰分別攻下50分和39分，幫助球隊在後詹姆斯時代首度闖進第二輪；至於布朗則是在與熱火的首輪5場系列賽中，繳出22.8分7籃板2助攻。

同樣打得分後衛的兩位，此輪系列賽應該會有許多對位的機會，兩人的表現也會影響此輪系列賽的結果。