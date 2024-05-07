NBA／又打滿48分鐘！尼克哈特：跟老婆吵架才會覺得累
尼克前鋒哈特（Josh Hart）生涯平均上場時間不到30分鐘，但遇到操主力聞名的教頭錫伯杜（Tom Thibodeau），直接化身聯盟最強鐵人。
首輪6戰場均出賽46.3分鐘的哈特，今天第二輪首戰就打滿了48分鐘，完全沒有休息，還繳出24分13籃板8助攻3抄截的全能數據，幫助尼克艱辛搶下勝利。他在比賽中屢屢衝搶籃板，某種程度也是填補了藍道（Julius Randle）報銷的籃板缺口。
據統計，哈特季後賽至今抓下87個籃板還送出35次助攻，兩項加總全聯盟只低於金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic），對照不到1300萬美元的年薪，完全就是一個物超所值。
「我感覺很好。無論如何我們都會努力贏得比賽。我認為這源於錫伯杜，他從不會滿足。」哈特說。數據顯示，哈登6場比賽下來一共跑了20多英哩，居全聯盟第2多，季後賽至今他只在比賽中休息了15分鐘。
「你必須要把球隊擺在第一位，」錫伯杜談到哈特打滿48分鐘，這已經是他季後賽以來第3次整場比賽都沒有休息。
「無論做什麼，都要以做幫助球隊贏球有意義的事情為首要，這就是你必須要去做的。我們現在就是處於這樣的位置。整個賽季都是如此，我們一直都面臨人手短缺問題，我們相信能贏球，所以把你擁有的一切都奉獻給球隊吧，這就是我們要求每個人做的事情。」
先前曾表示如果有需要自己會主動說要休息的哈特，在比賽中還被捕捉到對話，他向錫伯杜說，「如果你想讓我打下去，我可以戰48分鐘。」
布朗森（Jalen Brunson）也是對哈特的體力感到欽佩，「我也不知道怎麼回答這問題，這傢伙太狂了。」
賽後被問到何時才會覺得疲累，哈特不忘開玩笑地說：「跟我老婆吵架的時候，我真的累到不行。」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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