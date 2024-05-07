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NBA／穆雷情緒炸裂丟熱敷袋 灰狼教頭怒：危險動作不可原諒

聯合新聞網／ 綜合報導
穆雷遭到灰狼重兵看防。 路透
穆雷遭到灰狼重兵看防。 路透

灰狼今於客場以106:80大比分擊敗衛冕軍金塊，系列賽在客場2連勝，接下來將回到主場作戰。金塊在這兩戰遭受到灰狼「窒息式防守」毫無招架之力，主力控衛穆雷（Jamal Murray）連帶球過半場都很困難，情緒失控的他還被捕捉到將熱敷袋丟到場內的畫面，讓灰狼教頭芬奇（Chris Finch）賽後怒批「不可原諒」。

此戰第二節還剩4分45秒時，金塊以20:37大幅落後，板凳區的穆雷疑似因不滿場上狀況，隨手將熱敷袋丟進場內，不過當下裁判都沒發現躲過一劫。賽後芬奇被問及此事，他表示，「這是個不可原諒的危險動作，我相信這只是一個錯誤和疏忽，裁判絕對沒有故意漏吹，但絕對不能讓這種事發生。」

芬奇也補充說道，「我沒有看到實際發生的情況，根據他們給我的解釋，裁判真的沒有看到。因此，他們無法在沒人目擊的狀況下給出技術犯規。我們試圖向他們強調，應該不會有太多球迷會帶熱敷袋，所以這可能是來自板凳席，他們也認為這是合理的」

穆雷失控的舉動也反應出金塊的困境，從去年季後賽到今年的首輪季後賽，金塊還不曾面臨0:2落後；根據歷史統計，NBA歷史上在打完主場前兩戰後陷入0:2落後共有24支球隊，最終僅有5支球隊能逆轉贏得系列賽。

值得一提的是，穆雷除了丟熱敷袋外，也有被拍到丟毛巾、對裁判比出收錢手勢、與在裁判面前拍手的動作，接下來是否會遭到聯盟懲處值得關注。

Jamal Murray NBA季後賽 灰狼 金塊

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