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NBA／灰狼優勢！金塊主場0比2落後 史上僅5隊能翻盤

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
金塊主場連續吞敗，衛冕之路面臨艱難考驗。 路透社
金塊主場連續吞敗，衛冕之路面臨艱難考驗。 路透社

連兩場比賽遭到灰狼攻守明顯壓制，金塊成了1984年至今第3支在系列賽主場前兩戰面臨0比2劣勢的衛冕冠軍，前兩次分別是2011年的湖人和2020年的暴龍，其中後者還能將綠衫軍逼到搶7，湖人卻是直接被0比4掃掉。

對金塊來說，戰局不利的狀況不僅於於此。根據統計，在歷史7戰4勝制系列賽主場陷入0比2落後的情況中，僅有5支球隊可以成功翻盤。

分別是1969年西區第二輪面對舊金山勇士的湖人、1994年西區第二輪的火箭、2005年西區首輪的獨行俠、2017年東區首輪的塞爾蒂克、2021年西區首輪的快艇。

而從約柯奇（Nikola Jokic）加入金塊後，不分主客場這是第4次面臨0比2落後局面，前面3次最終都被淘汰

另外值得一提的是，灰狼此戰大勝金塊26分，在隊史季後賽中的單場淨勝分高居第2多，僅次於2003年對湖人的28分。而金塊全場僅得到80分，也是本季季後賽單場最低得分。

唐斯（Karl-Anthony Towns）賽後談到戈貝爾（Rudy Gobert）因小孩出生缺席，禁區三塔失去一塔，他表示：「當缺少了年度最佳防守球員時，我們表現必須要提升一個層級。我們只想走進球場，找出贏得比賽的方法。」

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