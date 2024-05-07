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NBA／「我能打塞爾蒂克就會放假」 萊里要巴特勒沒上場就閉嘴

聯合新聞網／ 綜合報導
熱火總裁萊利針對是否交易巴特勒給出答案。 美聯社
熱火總裁萊利針對是否交易巴特勒給出答案。 美聯社

熱火在季後賽遭塞爾蒂克淘汰，球星巴特勒（Jimmy Butler）因傷缺席此輪系列賽毫無貢獻，近日卻在社群上放話表示，如果他沒受傷能上場比賽，現在放假的會是塞爾蒂克、而第二輪的對手尼克也會被他淘汰。不過熱火總裁萊利（Pat Riley）對這番嗆聲倒是不以為然，一針見血地說：「如果你不在場上打球，就應該閉上嘴巴。」

賽季提前結束的巴特勒已開始度假，日前現身在F1邁阿密站，看到如火如荼的季後賽第二輪、嘴巴可沒閒著，要友人錄下他的嗆聲，「如果我能上場打球，塞爾蒂克現在會在家，尼克肯定也會被我送回家。哈特（Josh Hart）？來吧兄弟，我愛錫伯杜（Tom Thibodeau），我愛你，寶貝，但我想將你打爆。」

熱火今天召開賽季結束記者會，記者自然沒放過總裁萊利，問他怎麼看巴特勒的發言，儘管他顯然對此事一頭霧水，仍沒隨陣中大將起舞，反而要自家球星收斂點：「他說出這些時我在想，巴特勒是在嘲諷嗎？還是他是認真的？我認為如果你不在場上對陣塞爾蒂克或尼克，你就應該閉上嘴巴。」

至於熱火接下來的布局，以及是否會與巴特勒提前續約，萊利則態度保留表示，「球隊要考量的非常多，除非你是一個每晚都可以上場的球員。我們目前沒有定論，內部也還沒討論過。巴特勒是隊上影響力最大、也是難以置信的球員，唯一確定的是熱火絕對不會重建，只會重整，想贏球就必須做出改變。」

萊利最後也強調熱火今年夏天絕對不會交易巴特勒，代表他明年球季還是會在熱火，2025-26賽季則是球員選項。

Jimmy Butler NBA季後賽 熱火

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