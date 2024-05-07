NBA／金塊雙核心皆陷泥淖 巴克利：灰狼太強、系列賽已結束

這兩季下來，尋求衛冕的金塊還沒有陷入像今天這般攻守無措的境地。主場首戰的失利延伸到第二戰慘輸26分的擴大傷害，兩軍的對決原本被預期是「哥吉拉大戰金剛」，如今在攻守表現不是同一層級的對抗下，很可能會面臨2021年以來再次系列賽被橫掃的慘烈景象。

這從金塊兩大核心的表現就可看出端倪。身體疑似有傷、季後賽至今狀態不穩的穆雷（Jamal Murray），縱使首輪兩次上演致命球讓湖人黯然打包回家，也無法掩蓋進攻端的低迷。面對灰狼更升級的防守規格，整個問題瞬間被放大。

Jaden McDaniels and NAW got Jamal Murray in HELL omg pic.twitter.com/GCcL6aXnEe — † (@HoodiHachimura) 2024年5月7日

首戰上半場得分掛零，最後拿到17分，穆雷今天比賽更是遭到對手的無情夾擊，全場18投3中，沒有命中三分球，僅得到8分，投籃命中率16.3%，寫下隊史季後賽單場命中率次低紀錄（至少15次出手），只贏過2004年安東尼（Carmelo Anthony）的6.3%。

當時還是菜鳥的「甜瓜」，在首輪對灰狼的第4戰16投1中，最後球隊1比4遭淘汰。那一年的灰狼一路挺進到西區冠軍賽，才敗給轟動武林的「紫金F4」。

金塊定海神針約柯奇（Nikola Jokic）兩場比賽面對灰狼的長人陣，不僅無法發揮MVP身價兼善天下，甚至連獨善其身都顯勉強。此役13投5中只獲得16分16籃板8助攻，這兩年季後賽他只有兩場比賽低於20分10助攻，剛好都是對上灰狼，儼然成了剋星。

兩大主力是如此，加上首輪大殺四方的波特（Michael Porter Jr.）也嚴重熄火，難以突破灰狼高大側翼防線，兩戰25投10中，命中5記三分球，無法造成實質破壞。

金塊這三大得分手都深陷困境無法自拔，第2戰只得到80分，也是本季季後賽至今最低得分表現。

Naz Reid incredible post defense on Nikola Jokic, wow pic.twitter.com/o8uTyFmxqb — Timberwolves Clips (@WolvesClips) 2024年5月7日

從1984年至今，金塊是第3支在系列賽主場前兩戰面臨0比2劣勢的衛冕冠軍，前兩次分別是2011年的湖人和2020年的暴龍，其中後者還能將綠衫軍逼到搶7，湖人卻是直接被0比4掃掉。

賽後被問到金塊如何在第3戰客場反彈，約柯奇僅表示：「不知道，讓我們拭目以待吧。」

而名人堂球星巴克利（Charles Barkley）更直言：「這個系列賽已經結束了！灰狼比金塊強大，金塊在任何一個位置都沒有優勢可言，灰狼將會橫掃他們。」