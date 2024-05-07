NBA／金塊全面潰堤慘輸26分 灰狼攻守輾壓強勢2連勝

儘管少了禁區門神戈貝爾（Rudy Gobert），但灰狼窒息式防守依然讓金塊打得舉步維艱。

首戰落敗的金塊雖然企圖在第2戰扳回顏面，但還是無法對抗灰狼的強勢攻防壓迫，上半場輸了26分之多；即便第三節後段到第四節努力追回分差，還是無力填補32分差的天坑。灰狼最終是以106比80痛宰金塊，系列賽2比0領先。

唐斯首節很快就進入狀態，6投5中獨拿11分，幫助球隊取得領先優勢；隨後灰狼更進一步加強防守，穆雷（Jamal Murray）上半場10投1中，約柯奇（Nikola Jokic）8投3中，波特（Michael Porter Jr.）5投2中，3大得分點完全被壓制，整體進攻幾乎無力開展，徒留被放投的葛登（Aaron Gordon）拿到全隊最多的15分，金塊上半場命中率僅32.6%。

灰狼不僅防守強硬，進攻端唐斯（Karl-Anthony Towns）和愛德華（Anthony Edwards）內外結合，20投14中合砍36分，光兩人得分就壓過金塊全部分數；搭配里德（Naz Reid）和亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）三分球8投5中的支援，金塊節奏直接被帶走。

Anthony Edwards.

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第三節灰狼火力稍降，但金塊也沒見起色，雙方差距來最大的32分；第三節結束前4分半鐘，灰狼突然熄火，只得到2分，延續到第四節初，金塊將比分縮小到20分以內。愛德華和唐斯很快回擊，比分再度擴大到25分，比賽提前進入垃圾時間。

唐斯15投10中包含3記三分球，攻下27分11籃板2阻攻，愛德華17投11中也是27分，外加7助攻2抄截。里德和亞歷山大-華克各拿到14分，都命中4記三分球。灰狼全場送出11次抄截和12次阻攻，完全展現可怕的防守威力。

金塊以葛登的20分為最高，約柯奇13投5中得到16分16籃板8助攻，穆雷18投3中，波特12投4中，兩人得分都未達兩位數。

灰狼季後賽至今5戰全勝，同時也是隊史首次在客場系列賽先搶兩勝，下一戰將回到明尼蘇達尋求聽牌。