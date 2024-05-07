NBA／灰狼半場贏26分平紀錄 矮湯：很久沒看到金塊如此被輾壓

首戰主場被攻破的金塊，第2戰賽前還出現戈貝爾（Rudy Gobert）為了迎接小孩出生將缺席的利多消息，但比賽開打後，來自灰狼那種讓對手進攻窒息的防守地獄又進一步升級，金塊整個上半場完全無法找不出破解方法，慘輸26分之多。

在灰狼的防守壓迫下，金塊團隊命中率僅有32.6%，三分球14投4中。主控穆雷（Jamal Murray）被緊密夾擊的畫面不斷重複，導致他10投僅1中，只得2分，約柯奇（Nikola Jokic）也是頻頻受挫，8投3中獲得8分7助攻，波特（Michael Porter Jr.）同樣沒有好的出手機會，只剩下被放投的葛登（Aaron Gordon）獨拿15分，只能說杯水車薪。

This Timberwolves defense is LOCKED IN.



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愛德華（Anthony Edwards）和唐斯（Karl-Anthony Towns）兩人高效率20投14中聯手得到36分，已經壓過金塊上半場總得分，兩人之外，替補上來的里德（Naz Reid）和亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）三分球合計8投5中，造成巨大破壞，讓金塊防線完全潰堤。

根據統計，灰狼上半場領先26分追平客場半場領先衛冕軍最大的分差紀錄，騎士在1992年東區冠軍賽對公牛第2戰上半場打出59比33的分差。

Naz Reid going to WORK defending in the post as well 😤#NBAPlayoffs presented by Google Pixel https://t.co/fSScDmp3Rr pic.twitter.com/zfKKAIMv66 — NBA (@NBA) 2024年5月7日

如此一面倒的對戰情況，無怪乎本季效力太陽的湯瑪斯（Isaiah Thomas）都忍不住感嘆：「康納利（Tim Connelly）組建了這支灰狼來擊敗金塊！他們在攻守兩端都讓金塊相當難受，已經很久沒有看到一支球隊能夠輾壓金塊了。當然這是漫長的系列賽，仍有很多事情可以改變。」

名人堂球星巴克利（Charles Barkley）也大力讚賞灰狼的防守。「數據不會說謊。即使少了戈貝爾，他們也是我見過防守最好的球隊之一。」