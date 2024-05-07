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NBA／迎接第一個小孩誕生 灰狼門神戈貝爾缺席第2戰

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
戈貝爾缺席第2戰，灰狼禁區戰力將面臨考驗。 法新社
戈貝爾缺席第2戰，灰狼禁區戰力將面臨考驗。 法新社

首戰在主場不敵灰狼的金塊，第2戰顯然是非拿下不可，而賽前更迎來一項利多因素，灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）因小孩出生的關係，將會缺席這場重要比賽，改由安德森（Kyle Anderson）頂替先發。

戈貝爾的女友在今年2月的時候曾宣布，他們將迎接第一個小孩誕生，這時間點剛好就落在季後賽期間。據悉，戈貝爾沒能趕上今天球隊訓練，而原先媒體也預估，戈貝爾應該還是能趕上比賽，不過由於班機受到延誤，灰狼方面也確認戈貝爾是無法上場了。

「我們看過時間，考慮過讓戈貝爾趕來參加第2戰。但因為天氣等因素影響了結果。」灰狼主帥芬奇（Chris Finch）表示。由於當地出現強風，很多飛往丹佛的班機延誤。

報導指出，當戈貝爾和隊友談論到自己小孩要出生了，全隊都鼓勵他在人生如此重要時刻應該要陪伴在家人身邊。

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