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NBA／怪物數據橫掃千軍 馬刺狀元溫班亞瑪全票奪新人王

NBA／怪物數據橫掃千軍 馬刺狀元溫班亞瑪全票奪新人王

中央社／ 綜合外電報導
馬刺狀元溫班亞瑪眾望所歸全票奪年度最佳新秀。 法新社
馬刺狀元溫班亞瑪眾望所歸全票奪年度最佳新秀。 法新社

來自法國的「怪物長人」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在全世界球迷期待下，以選秀狀元之姿加入NBA，他也以有史以來最為優秀的新秀成績之一證明自己身價，今天他囊括全部第1名選票，成為本季新人王。

2023年被聖安東尼奧馬刺以狀元籤選上的溫班亞瑪，這次拿下所有99張第1名選票，成為本季新人王，也加入1984年的桑普森（Ralph Sampson）、1990年的羅賓森（David Robinson）、2011年的葛里芬（Blake Griffin）、2013年的里拉德（ Damian Lillard）、2016年的唐斯（Karl-Anthony Towns），成為史上第6位以全票獲得這項殊榮的球員。

奧克拉荷馬雷霆2022年以榜眼籤選上，本季仍具角逐新人王資格的霍姆葛倫（Chet Holmgren）獲98張第2名選票排名第2；夏洛特黃蜂去年以榜眼籤選上的米勒（Brandon Miller）則在票選中位居第3。

馬刺隊史共選進「海軍上將」羅賓森、「石佛」鄧肯（Tim Duncan）和溫班亞瑪3名選秀狀元，而3人都獲得年度新人王的肯定。

溫班亞瑪本季出賽71場，平均每戰可貢獻21.4分、10.6籃板、3.9助攻、3.6阻攻、1.2抄截。上一個能在單季繳出平均20分、10籃板、3助攻、3阻攻成績的，是1999-00球季的「俠客」歐尼爾（ShaquilleO'Neal），當年他以這樣的成績獲選為年度MVP。

溫班亞瑪同時成為自1973-74球季開始統計阻攻數據以來，NBA史上第2位拿下阻攻王的新秀，前一個有此表現的，是1985-86球季的寶兒（Manute Bol）。

溫班亞瑪是繼「晨星」莫寧（Alonzo Mourning）和「俠客」歐尼爾後，菜鳥年阻攻數能達到250次的怪物中鋒。

本季明星賽後，溫班亞瑪平均每場比賽可賞給對手4.5次阻攻，是1994年的一代「鍋神」穆湯波（Dikembe Mutombo）之後，在明星賽後平均阻攻數最多的球員。

溫班亞瑪也是本季年度最佳防守球員獎3名最終入圍者之一，另外兩人是明尼蘇達灰狼的戈貝爾（RudyGobert）與邁阿密熱火的阿德巴約（Bam Adebayo）。另外，溫班亞瑪稍晚也有機會成為首位被選入年度防守第一隊的菜鳥。

不僅防守端讓人留下深刻印象，溫班亞瑪在進攻上的成熟也比許多人預期的要快。溫班亞瑪本季砍進128個三分球，成為能在單一球季有250次阻攻、100個三分球的史上第1人。

溫班亞瑪本季平均每分鐘可拿0.72分，這項數據是喬丹（Michael Jordan）之後，單季至少打滿1000分鐘的新秀中最高的。

溫班亞瑪新秀年就拿下兩次大三元，1月10日對底特律活塞的比賽，他有16分、12籃板、10助攻的演出，2月12日與多倫多暴龍之戰，他則繳出27分、14籃板、10阻攻的成績。

3月29日時，溫班亞瑪在與紐約尼克交手時轟下40分、搶下20個籃板，是他本季得分最高的一役。

儘管溫班亞瑪在個人成就上表現亮眼，但馬刺靠球季尾聲一波11戰7勝的小高潮，才追平前一季22勝60負的成績。

NBA季後賽

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