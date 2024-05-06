NBA／球隊被淘汰還吃罰單 湖人羅素損失25000美元
湖人面對天敵金塊，比去年西區冠軍賽多撐了一場，最後5戰遭淘汰，但在提前放暑假之際，後衛羅素（D'Angelo Russell）卻收到聯盟一張2萬5000美元的罰單（約80萬台幣）。
針對罰錢的理由，聯盟指出羅素在第5戰輸球之後對裁判出言不遜，因此遭到罰款處分。
繼去年對金塊的神隱表現之後，羅素首輪表現再度受到抨擊，場均得到14.2分4.2助攻2.8籃板，投籃命中率僅38.4%，三分球命中率31.8%；而他在例行賽才剛創下單季226顆三分球的隊史紀錄，且命中率達到41.5%。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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