NBA／愛德華怒瞪對手吃T引熱議 聯盟今撤銷技術犯規

「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）對金塊首戰的強勢表現讓他吸引全球目光，不過比賽中他因為怒瞪傑克森（Reggie Jackson）結果吃下1次技術犯規，這判決標準也引發熱議。雖然已成過去式，也與勝負無關，但聯盟今天還是「認錯」，撤銷了這次技術犯規。

愛德華是在第三節快結束之前以一次轉身單打傑克森得手，隨後他在準備回防時怒瞪了對方，卻被裁判吹了技術犯規，當下讓愛德華整個傻眼，露出難以置信的表情，就連轉播球評都直言這是很爛的技術犯規吹判。

名人堂球星巴克利也在節目中批評，認為這種帶有挑釁的動作不該被吹技術犯規，給出警告即可，季後賽不是要看裁判表演的。

所幸愛德華這次技術犯規的吹判沒有對最終比賽結果造成影響，在約柯奇（Nikola Jokic）罰進後，金塊落後5分變成4分差，並帶著2分落後進入決勝節。最終在愛德華和里德（Naz Reid）的出色發揮下，灰狼攻破金塊主場。