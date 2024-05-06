NBA／巴特勒續簽熱火仍未知數 傳76人尋求交易迎舊愛

下賽季將滿35歲巴特勒（Jimmy Butler）本季由於膝蓋受傷，錯過熱火首輪季後賽的比賽，球隊也以1:4不敵塞爾蒂克遭到淘汰。據報導指出，巴特勒希望在今年休賽季和熱火簽一份延長合約，目前巴特勒的合約還有兩年，其中包括2025-26賽季的球員選項，而76人將會試圖交易巴特勒讓他能再次披上費城戰袍。

消息指出，如果熱火對巴特勒的延長合約持觀望態度，76人將可能會為了得到他而進行交易。76人在今年夏天將擁有超過6000萬美元的薪資空間。莫雷（Daryl Morey）將圍繞安比德（Joel Embiid）進行陣容補強，並重新簽下本季表現出色的馬克西（Tyrese Maxey）。

The Philadelphia 76ers are expected to monitor Jimmy Butler’s situation in Miami, per @WindhorstESPN



(Via @GetUpESPN ) pic.twitter.com/Gwamq42H3b — NBACentral (@TheDunkCentral) 2024年5月3日

巴特勒曾在2018-19球季透過灰狼與76人的交易效力76人半個賽季，76人也瞬間成為奪冠大熱門，但最終仍在第二輪系列賽的搶七大戰中輸給後來的冠軍暴龍隊，賽季結束後，巴特勒透過先簽後換去到熱火，幫助熱火在2020年泡泡園區打進總冠軍賽才不敵湖人，去年更帶領熱火差點上演老八傳奇，最終在冠軍戰中不敵金塊，可惜巴特勒本季受傷，無緣帶領球隊再創傳奇，但巴特勒在休賽季的動向仍受到相當大的關注。