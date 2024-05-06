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NBA／首輪7戰飆分狂寫紀錄 魔術班切羅預約光明未來

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
班切羅(中)生涯第2年就在季後賽展現出色能力。 法新社
班切羅(中)生涯第2年就在季後賽展現出色能力。 法新社

本季表現突飛猛進的魔術當家前鋒班切羅（Paolo Banchero），生涯首度打季後賽就是一路殺到搶7大戰，雖然他狂砍38分16籃板2助攻3抄截，無奈魔術在擋不住米契爾情況下，下半場慘遭逆轉，無緣繼2010年之後再闖季後賽第二輪。

儘管賽季宣告結束，班切羅個人仍在這個系列賽收穫滿滿，創下不少難得紀錄，也宣告這位奧蘭多未來巨星已經開始崛起。

根據統計，班切羅以21歲又175天的年齡成為史上最年輕在搶7大戰拿到至少35分的球員；也是第2年輕在季後賽完成至少35分15籃板的球員，僅次於魔術強森（Magic Johnson）在1980年總冠軍賽第6戰的42分15籃板7助攻表現，當時他才20歲又276天

班切羅在這7場比賽場均可以拿到27分8.6籃板4助攻1.1抄截，投籃命中率45.6%，每場投進2.3顆三分球，三分命中率達到40.0%，以一個二年級生來說，如此表現已經很難得。

系列賽第5戰，班切羅狂砍了39分，這是2004年到2023年選秀狀元中，在季後賽首輪的單場最高得分表現。2003年狀元詹姆斯（LeBron James）曾在2006年首輪對巫師拿下45分。

在球隊7戰飲恨之後，班切羅也談到了球隊的表現。「一場失利不能定義我們。這只是我們第一次打季後賽，我對我們球隊表現感到驕傲。而且我知道，我們還會回來的。」

魔術總教練莫斯利（Jamahl Mosley）則是盛讚班切羅，「我會把話一遍又一遍地講。這就是班切羅入選明星賽、未來也會進年度最佳陣容的原因，他會在這種大場面下挺身而出。顯然，這不是我們希望看到的結果，但他擁抱舞台聚焦鎂光燈，這讓我們更期待未來。」

NBA季後賽

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