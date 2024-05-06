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NBA／犧牲轉替補難挽快艇觸礁命運 衛少一吐心路歷程

聯合新聞網／ 綜合報導
衛斯特布魯克表示願意續留快艇。 路透社
衛斯特布魯克表示願意續留快艇。 路透社

快艇隊在首輪系列賽第6戰輸給獨行俠後，本季因球隊迎來哈登（James Harden）後、自願改從替補出發的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）傳出可能離開快艇。對此，衛斯特布魯克也在個人IG上做出回應，並表示希望能續留球隊。

根據媒體《The Athletic》指出，衛斯特布魯克可能想離開快艇隊去其他地方尋找更多的上場時間和更多的錢。但他在IG上表示，「對很多人來說，這是一段艱難的時期，因為人們對他們抱有期望。因此，迫於壓力去編造故事，或指責我們賽季的結局令人失望，這都是可以理解的。」

「對我來說，我度過了愉快的一年，努力付出並為團隊注入活力，利用每一次獲得的機會為我們的團隊帶來能量和火花。我認為我過去和現在都非常願意承擔新的角色，並在做出適當的犧牲。我希望能有一個更好的結果，但我也很享受和隊友們一起並肩作戰的感覺，他們整個賽季都支持著我。我希望自己能夠以更好、更強大的姿態回歸，並保持迎接各種角色的渴望，繼續讓我們處於勝利的最佳位置！」

35歲的衛斯特布魯克本賽季場均得分、助攻和上場時間均創職業生涯新低。本季出賽68場，其中有11場先發，場均22.5分鐘、11.1分、4.5助攻，另有5籃板、1.1抄截，投籃命中率45.4%，三分命中率27.3%。在季後賽對達拉斯的6場比賽中，他場均僅得到6.3分、4.2個籃板和1.7次助攻，投籃命中率26%，三分命中率12.5%。

NBA季後賽

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