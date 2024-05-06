NBA／前金塊總裁建構灰狼新陣容 戈貝爾讚團隊很有愛

就去年首輪對決到今年例行賽交手，再到今天二輪首戰，灰狼的陣容高度和天賦條件不斷證明了他們是可以和衛冕冠軍金塊相抗衡。

有美國媒體人就打趣地說：「康納利建構了金塊陣容，如今他又籌組了最有機會擊敗金塊的球隊，很瘋狂的故事。」

康納利（Tim Connelly）在2013年進入金塊管理團隊，2017年升為營運總裁；2022年他被灰狼傳以5年4000萬美元的價碼延攬。而康納利新官上任後不到兩個月就在自由市場發動震驚全聯盟的交易案。

灰狼送走畢斯利（Malik Beasley）、貝佛利（Patrick Beverley）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、博爾馬羅（Leandro Bolmaro）、凱斯勒（Walker Kessler），外加5個首輪選秀權，換來年度最佳防守球員戈貝爾（Rudy Gobert）。

這筆交易案一度受到質疑，不過對於康納利想構建的灰狼高大陣容卻是很重要的一步，除了穩定禁區防守力量外，也讓樂於外圍進攻的唐斯（Karl-Anthony Towns）可以盡情拉開空間，並且扶正了麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels），塑造其頂尖3D球員價值。

儘管雙塔合體初期表現差強人意，但2023年季中，康納利又透過三方交易換來了康利（Mike Conley）和亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker），灰狼攻守班底雛形已現，只剩水到渠成。

從鹽湖城到明尼蘇達州，戈貝爾不諱言自己找到了應許之地，他表示：「我之前從沒有在一支真正相互理解、彼此關心、希望看到彼此都能閃耀的球隊。要知道，在這個聯盟裡，你很少能遇到這種情況。我喜歡和他們一起奮戰，我們所面臨的磨難都會使我們更加堅韌，彼此之間更充滿信任和愛。」